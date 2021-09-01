В Николаеве со скандалом отменили концерт рэпера Серёги, поддерживающего Лукашенко
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Певец, который поддерживает Лукашенко, не будет выступать в Николаеве.
Белорусский рэпер Полиграф Шарикоff (Сергей Пархоменко) не будет выступать в Николаеве 11 сентября на праздничном концерте ко Дню города.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник управления культуры Николаевского горсовета Юрий Любаров.
Сообщается, что певец отменил свое выступление в Николаеве "в связи с изменениями в гастрольном графике".
Стоит отметить, что после того, как на заседании мэрии города утвердили список выступающих артистов, в сети разгорелся скандал из-за певца Сереги.
Патриотически настроенные николаевцы возмутились тем, что развлекать их будет Сергей Пархоменко, который открыто поддерживает непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Поэтому не исключено, что именно такая реакция граждан и повлияла на отмену выступления артиста.
Стоит отметить, что не так давно непризнанный международным сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о возможности начала третьей мировой войны.
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