Певец, который поддерживает Лукашенко, не будет выступать в Николаеве.

Белорусский рэпер Полиграф Шарикоff (Сергей Пархоменко) не будет выступать в Николаеве 11 сентября на праздничном концерте ко Дню города.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник управления культуры Николаевского горсовета Юрий Любаров.

Сообщается, что певец отменил свое выступление в Николаеве "в связи с изменениями в гастрольном графике".

Полиграф Шарикоff отменил свое выступление в Николаеве

Стоит отметить, что после того, как на заседании мэрии города утвердили список выступающих артистов, в сети разгорелся скандал из-за певца Сереги.

Патриотически настроенные николаевцы возмутились тем, что развлекать их будет Сергей Пархоменко, который открыто поддерживает непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Поэтому не исключено, что именно такая реакция граждан и повлияла на отмену выступления артиста.

Стоит отметить, что не так давно непризнанный международным сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о возможности начала третьей мировой войны.