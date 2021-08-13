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"Это не шутка": Лукашенко вновь разразился угрозами Третьей мировой

"Это не шутка": Лукашенко вновь разразился угрозами Третьей мировой
Обновлено 20:15 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Непризнанный международным сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко, который поразил всех своими заявлениями во время последней пресс-конференции, заявил о возможности начала третьей мировой войны.

Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает пресс-служба президента Республики Беларусь.

Заявление о возможных масштабных боевых действиях прозвучало с уст Лукашенко во время рабочей поездки в Рогачевский район Гомельской области. 

"Вы не думайте, что я специально нагнетаю обстановку, чтобы развязать какую-то войну. То, что я говорю, что может вспыхнуть третья мировая война, это не шутка", - сказал непризнанный международным сообществом президент.

Кроме того Лукашенко отметил, что не хочет, чтобы Беларусь стала полем битвы, "как это было всегда".

Также он заявил, что в случае, если произойдет нападение на территорию Беларуси, то Россия расценит это нападение, как на себя.

"Если они (войска США и стран ЕС) влезут в Беларусь, то, естественно, Россия смотрит на это как на свое. Потому что, не дай бог, рухнет Беларусь - под Смоленском будут стоять эти ракеты. Не там где-то за Киевом и на Черном море, а под Смоленском. И здесь сойдутся вот эти силы ", - говорит Лукашенко. 

Во время "Большого разговора с президентом" Лукашенко также допустил возможность третьей мировой войны и заявил, что Россия в этом случае может разместить в Беларуси не одну военную базу, а переместить всех своих военных.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Александр Лукашенко во время своей последней пресс-конференции заявил, что во время подписания Минский договоренностей в белорусскую столицу по распоряжению президента РФ привезли представителей "ЛДНР".

Напоминаем, что тогда Лукашенко также назвал условие, при котором он признает Крым российским.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Беларусь, Александр Лукашенко, Республика Беларусь, Третья мировая война.
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