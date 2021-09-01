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У Миколаєві зі скандалом відмінили концерт репера Серьоги, що підтримує Лукашенко

Автор
Т. Гулеватая
Дата публікації
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Автор
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Сергій Пархоменко Новина оновлена 01 вересня 2021, 22:24
Сергій Пархоменко

Співак, який підтримує Лукашенко, не виступатиме в Миколаєві.

Білоруський репер Поліграф Шарикоff (Сергій Пархоменко) не виступатиме в Миколаєві 11 вересня на святковому концерті до Дня міста.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник управління культури Миколаївської міськради Юрій Любаров.

Повідомляється, що співак скасував свій виступ в Миколаєві "в зв’язку зі змінами в гастрольному графіку".

Поліграф Шарикоff скасував свій виступ в Миколаєві
Поліграф Шарикоff скасував свій виступ в Миколаєві

Варто відзначити, що після того, як на засіданні мерії міста затвердили список виступаючих артистів, в мережі розгорівся скандал через співака.

Патріотично налаштовані миколаївці обурилися тим, що розважати їх буде Сергій Пархоменко, який відкрито підтримує невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Тому не виключено, що саме така реакція громадян і вплинула на скасування виступу артиста.

Варто відзначити, що не так давно невизнаний міжнародною спільнотою президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про можливість початку третьої світової війни.

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