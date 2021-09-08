От знаменитого завода ЛАЗ остались лишь руины: в сеть попали свежие фото
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На ЛАЗе производили автобусы и троллейбусы для городов Украины и СССР.
Львовский автобусный завод (ЛАЗ), в 80-х годах бывший крупнейшим в мире, с 2014 года практически полностью остановил производство из-за долгов заказчиков и отсутствия спроса, а в июне 2021 территорию предприятия выставили на продажу. В сети появилось видео о том, в каком состоянии находится некогда передовое предприятие автобусостроительной отрасли.
Фильм про ЛАЗ опубликовал Андрей Билый на Youtube.
Последний раз завод запускался в 2018 году. Тогда на его конвейерах собрали восемь автобусов, но восстановить производство не удалось. До сих пор на территории находится автотранспорт, которому не суждено выехать на маршруты.
Два года назад, в 2019, часть разрушающихся зданий начали сносить. От времени и забвения они и сами разрушаются. На крышах прорастают деревья и трава.
В конце 80-х годов прошлого века ЛАЗ выпустил рекордные 14 тысяч 646 автобусов. С тех пор производство только падало.
"Телеграф" писал, что после выкупа завода Игорем Чуркиным — российским бизнесменом, в ситуацию с распродажей имущества и земли ЛАЗа пыталось вмешаться государство, но безуспешно. Львовский горсовет решил также не выкупать завод.
Спустя более чем 30 лет после трудового рекорда, на территории завода планируют снести остатки зданий и устроит жилой квартал и IT центр.
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