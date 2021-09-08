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От знаменитого завода ЛАЗ остались лишь руины: в сеть попали свежие фото

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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На территории завода остались множество автобусов. Новость обновлена 08 сентября 2021, 09:52
На территории завода остались множество автобусов.

На ЛАЗе производили автобусы и троллейбусы для городов Украины и СССР.

Львовский автобусный завод (ЛАЗ), в 80-х годах бывший крупнейшим в мире, с 2014 года практически полностью остановил производство из-за долгов заказчиков и отсутствия спроса, а в июне 2021 территорию предприятия выставили на продажу. В сети появилось видео о том, в каком состоянии находится некогда передовое предприятие автобусостроительной отрасли.

Фильм про ЛАЗ опубликовал Андрей Билый на Youtube.

Последний раз завод запускался в 2018 году. Тогда на его конвейерах собрали восемь автобусов, но восстановить производство не удалось. До сих пор на территории находится автотранспорт, которому не суждено выехать на маршруты.

В цехах ЛАЗа остались автобусы с "гармошкой"
В цехах ЛАЗа остались автобусы с "гармошкой"
Некоторые автобусы собраны частично
Некоторые автобусы собраны частично
От части автобусов остались только остовы
От части автобусов остались только остовы
Кабина водителя в заброшенном автобусе
Кабина водителя в заброшенном автобусе

Два года назад, в 2019, часть разрушающихся зданий начали сносить. От времени и забвения они и сами разрушаются. На крышах прорастают деревья и трава.

Крыша одного из зданий ЛАЗ
Крыша одного из зданий ЛАЗ
Заброшенный цех ЛАЗ
Заброшенный цех ЛАЗ
Остатки оборудования на предприятии
Остатки оборудования на предприятии

В конце 80-х годов прошлого века ЛАЗ выпустил рекордные 14 тысяч 646 автобусов. С тех пор производство только падало.

"Телеграф" писал, что после выкупа завода Игорем Чуркиным — российским бизнесменом, в ситуацию с распродажей имущества и земли ЛАЗа пыталось вмешаться государство, но безуспешно. Львовский горсовет решил также не выкупать завод.

Спустя более чем 30 лет после трудового рекорда, на территории завода планируют снести остатки зданий и устроит жилой квартал и IT центр.

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