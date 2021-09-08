Від знаменитого заводу ЛАЗ залишилися лише руїни: в мережу потрапили свіжі фото

На ЛАЗі виробляли автобуси і тролейбуси для міст України і СРСР.

Львівський автобусний завод (ЛАЗ), в 80-х роках був найбільшим в світі, з 2014 року, практично повністю зупинив виробництво через борги замовників і відсутність попиту, а в червні 2021 територію підприємства виставили на продаж. У мережі з’явилося відео про те, в якому стані знаходиться колись передове підприємство автобусобудівної галузі.

Фільм про ЛАЗ опублікував Андрій Білий на Youtube.

Останній раз завод запускався в 2018 році. Тоді на його конвеєрах зібрали вісім автобусів, але відновити виробництво не вдалося. Дотепер на території знаходиться автотранспорт, якому не судилося виїхати на маршрути.

У цехах ЛАЗу залишилися автобуси з "гармошкою"

Деякі автобуси зібрані частково

Від частини автобусів залишилися тільки остови

Кабіна водія в покинутому автобусі

Два роки тому, в 2019, частину зруйнованих будівель почали зносити. Від часу і забуття вони й самі руйнуються. На дахах проростають дерева і трава.

Дах одного з будинків ЛАЗ

Покинутий цех ЛАЗ

Залишки обладнання на підприємстві

В кінці 80-х років минулого століття ЛАЗ випустив рекордні 14 тисяч 646 автобусів. З того часу виробництво тільки падало.

"Телеграф" писав, що після викупу заводу Ігорем Чуркіним — російським бізнесменом, в ситуацію з розпродажем майна і землі ЛАЗу намагалася втрутитися держава, але без успіху. Львівська міськрада вирішила теж не викуповувати завод.

Через більш ніж 30 років після трудового рекорду, на території заводу планують знести залишки будівель і влаштувати житловий квартал і IT центр.