Укр

Девятилетний мальчик установил рекорд Украины по отжиманиям (фото, видео)

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Кадр из видео Новость обновлена 11 сентября 2021, 14:39
Кадр из видео

Артем Захаров отжимался больше получаса.

Маленький рекордсмен — житель села Семеновка Мелитопольского района установил рекорд Украины по отжиманиям на "Турнире поколений". Артему Захарову всего девять лет, но 11 сентября отжался 1001 раз.

Об этом сообщает Телеграм канал "MelitopolNews".

Мальчик занимается карате и на рекорд нацелился еще два года назад, когда ему удалось отжаться двести раз. Количество отжиманий с тех пор он увеличивал практически каждую тренировку. На "Турнире поколений" в начале сентября школьник должен был выполнить 400 сгибаний-разгибаний рук. Но мальчик и его тренер Анатолий Зинченко решили замахнуться на большее.

Так родилась идея отжаться 1001 раз.

Рекорд в Мелитополе зафиксировали представители Книги рекордов Украины. Несмотря на то, что Артем побил Национальный рекорд, ему есть куда расти. Мировое достижение в сгибании-разгибании рук среди детей принадлежит жителю Югры. Мальчик десяти лет за один подход смог отжаться 5 713 раз.

Ранее "Телеграф" писал, что в честь дня города в Одессе установили морской рекорд.

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