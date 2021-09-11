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Дев’ятирічний хлопчик встановив рекорд України з віджимань (фото, відео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Кадр з відео Новина оновлена 11 вересня 2021, 14:39
Кадр з відео

Артем Захаров віджимався понад пів години.

Маленький рекордсмен — житель села Семенівка Мелітопольського району встановив рекорд України з віджимань на "Турнірі поколінь". Артему Захарову всього дев’ять років, але 11 вересня він віджався 1001 раз.

Про це повідомляє телеграм канал "MelitopolNews".

Хлопчик займається карате і на рекорд націлився ще два роки тому, коли йому вдалося віджатися двісті разів. Кількість віджимань з того часу він збільшував практично кожне тренування. На "Турнірі поколінь" на початку вересня школяр повинен був виконати 400 згинань-розгинань рук. Але хлопчик і його тренер Анатолій Зінченко вирішили замахнутися на більше.

Так народилася ідея віджатися 1001 раз.

Рекорд в Мелітополі зафіксували представники Книги рекордів України. Попри те, що Артем побив Національний рекорд, йому є куди рости. Світове досягнення в згинанні-розгинанні рук серед дітей належить жителю Югри. Хлопчик десяти років за один підхід зміг віджатися 5 713 рази.

Раніше "Телеграф" писав, що в честь дня міста в Одесі встановили морський рекорд.

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