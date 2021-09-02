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В Одесі на честь Дня міста місцеві жителі встановили вражаючий рекорд в Чорному морі (відео)

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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До Дня Одеси заплановані концерт та феєрверк. Новина оновлена 02 вересня 2021, 11:56
До Дня Одеси заплановані концерт та феєрверк.

Одеса святкує 277 років.

В Одесі 2 вересня відзначають День міста. "Телеграф" розповідає як одесити привітали Південну Пальміру зі святом.

На світанку в Одесі городяни встановили рекорд України. Одночасно 409 осіб вийшли в море на каяках і сапбордах.

На ринку "Початок" на вулиці Генерала Бочарова в Одесі створили найбільший міський прапор, який видно з космосу — стверджують організатори. У кольору прапора пофарбували навіси для торгівлі з автомобілів. Площа такого прапора понад три тисячі квадратних метрів.

До пам’ятника герцога де Рішельє (Дюку) в Одесі привезли торт в кольорах муніципального прапора, який роздадуть всім бажаючим. Фото ласощів опублікував Телеграм-канал "Одеса ІНФО".

Торт до Дня Одеси
Торт до Дня Одеси

Привітав курортне місто і президент України Володимир Зеленський, який знаходиться в США з офіційним візитом. Він зазначив в Телеграм, що в Одесі завжди душевно, смачно і колоритно і тому туди завжди хочеться повертатися.

Раніше "Телеграф" писав, що в Харкові відзначили день міста одночасно з Днем українського прапора парадом вишиванок і концертом.

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