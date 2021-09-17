Граната во влагалище - новый "хит" от пропагандистов "ДНР"-"ЛНР" (видео)

В этот раз в рассказе фигурирует молодая девушка.

В сети появилось очередное видео от оккупантов Донбасса. На нем Татьяна Семенюк, известная в "Миротворце" также под фамилией Скопенко, рассказывает о том, что украинские военные якобы вставили девушке во влагалище гранату и "задули" пеной.

Видео опубликовал Ютуб-канал Юрия Котенка.

По словам Семенюк, позывным которой во время службы сапером у боевиков "Л/ДНР" было "Танча", юной девушке было 16 лет. Во влагалище ей вставляли РГ-42. Отметим, что размер гранаты в диаметре — 5,5 см, а в длину — 13 см. Это граната осколочного типа поражения.

Семенюк рассказала, что местный врач не взялась доставать из страха и пришлось саперам ее взвода прийти на помощь.

Согласно данным на "Миротворце" Танча подорвалась на мине под Лутугино вместе с еще тремя боевиками, которые погибли, и переехала жить в РФ.

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