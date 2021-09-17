Рус

Граната в піхву — новий "хіт" від пропагандистів "ДНР" — "ЛНР" (відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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РГ-42 Новина оновлена 17 вересня 2021, 23:20
РГ-42

Цього разу в розповіді фігурує молода дівчина.

У мережі з’явилося чергове відео від окупантів Донбасу. На ньому Тетяна Семенюк, відома в "Миротворці" також під прізвищем Скопенко, розповідає про те, що українські військові нібито вставили дівчині в піхву гранату і "задули" піною.

Відео опублікував Ютуб-канал Юрія Котенка.

За словами Семенюк, позивним якої під час служби сапером у бойовиків "Л/ДНР" було "Танча", юній дівчині було 16 років. У піхву їй вставляли РГ-42. Відзначимо, що розмір гранати в діаметрі — 5,5 см, а в довжину — 13 см. Це граната осколкового типу ураження.

Семенюк розповіла, що місцевий лікар не взялася діставати зі страху і довелося саперам її взводу прийти на допомогу.

Згідно з даними на "Миротворці" Танча підірвалася на міні під Лутугиним разом з ще трьома бойовиками, які загинули, і переїхала жити в РФ.

Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Жириновський з ЛДПР розповів про те, як заплатив 5 доларів США за те, щоб подивитися як мастурбують темношкірий і білошкірий американці на спеціальному шоу.

Теги:
#Бойовики #Пропаганда #Сапер #Російська пропаганда
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