Цього разу в розповіді фігурує молода дівчина.

У мережі з’явилося чергове відео від окупантів Донбасу. На ньому Тетяна Семенюк, відома в "Миротворці" також під прізвищем Скопенко, розповідає про те, що українські військові нібито вставили дівчині в піхву гранату і "задули" піною.

Відео опублікував Ютуб-канал Юрія Котенка.

За словами Семенюк, позивним якої під час служби сапером у бойовиків "Л/ДНР" було "Танча", юній дівчині було 16 років. У піхву їй вставляли РГ-42. Відзначимо, що розмір гранати в діаметрі — 5,5 см, а в довжину — 13 см. Це граната осколкового типу ураження.

Семенюк розповіла, що місцевий лікар не взялася діставати зі страху і довелося саперам її взводу прийти на допомогу.

Згідно з даними на "Миротворці" Танча підірвалася на міні під Лутугиним разом з ще трьома бойовиками, які загинули, і переїхала жити в РФ.

Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Жириновський з ЛДПР розповів про те, як заплатив 5 доларів США за те, щоб подивитися як мастурбують темношкірий і білошкірий американці на спеціальному шоу.