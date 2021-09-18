Укр

Мгновения Средневековья: на Галичине начался рыцарский фестиваль (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Рыцарский поединок. Новость обновлена 18 сентября 2021, 15:58
Рыцарский поединок.

Фестиваль пройдет с 18 по 19 сентября.

На Замковой горе в Галиче, что в Ивано-Франковской области начался фестиваль "Галицкое рыцарство" приуроченный к дню города.

Об этом сообщает региональное издание "ПІК".

В рамках двухдневного фестиваля пройдут рыцарские турниры, аудиовизуальный перфоманс и празднование дня Галича — 1123 года с основания.

Рыцарские бои на турнире
Рыцарские бои на турнире
Соревнования в рыцарских боях
Соревнования в рыцарских боях
Участники фестиваля "Галицкое рыцарство"
Участники фестиваля "Галицкое рыцарство"

Для интересующихся историей станет занимательна реконструкция битвы войск Короля Данила по событиям 1221 года, когда венгров изгнали из Галича. Для зрителей также организовали прогулки на средневековой лодке. Чтобы сделать мероприятие зрелищным не только днем, но и ночью в городе подсветили местную достопримечательность.

На фестивале также выступит областной театр кукол с тематической постановкой, действо покажет и областной драматический театр. Развлекать зрителей будут этно группы и несколько украинских музыкальных коллективов. Фестиваль будет длиться до шести вечера воскресенья.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе прошел фестиваль вышиванок, приуроченный к Дню Независимости. Фестиваль проходит более 10 лет.

Теги:
#Фестиваль #Ивано-Франковская область #Рыцарский фестиваль #Галич
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