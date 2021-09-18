Миттєвості Середньовіччя: на Галичині почався лицарський фестиваль (фото, відео)

Фестиваль триватиме з 18 по 19 вересня.

На Замковій горі в Галичі, що в Івано-Франківській області почався фестиваль "Галицьке лицарство" приурочений до Дня міста.

Про це повідомляє регіональне видання "ПІК".

В рамках дводенного фестивалю відбудуться лицарські турніри, аудіовізуальний перфоманс і святкування дня Галича — 1123 роки з заснування.

Лицарські бої на турнірі Змагання в лицарських боях Учасники фестивалю "Галицьке лицарство"

Тих, хто цікавиться історією привабить реконструкція битви військ Короля Данила щодо подій 1221, коли угорців вигнали з Галича. Для глядачів також організували прогулянки на середньовічному човні. Щоб зробити захід видовищним не тільки вдень, але і вночі в місті підсвітили місцеву визначну пам’ятку.

На фестивалі також виступить обласний театр ляльок з тематичною постановкою, виставу покаже і обласний драматичний театр. Розважати глядачів будуть етногрупи і кілька українських музичних колективів. Фестиваль триватиме до шостої вечора неділі.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі відбувся фестиваль вишиванок, приурочений до Дня Незалежності. Фестиваль проходить понад 10 років.