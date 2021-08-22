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Вишиванковий фестиваль 2021: найкрасивіші вбрання з червоної доріжки в Одесі (фото)

Автор
Т. Кармазіна
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Вишиванковий фестиваль 2021: найкрасивіші вбрання з червоної доріжки в Одесі (фото) Новина оновлена 22 серпня 2021, 13:37
Вишиванковий фестиваль 2021: червона доріжка

В Одесі стартував Вишиванковий фестиваль.

У суботу, 21 серпня, в Одесі стартував один з найбільших патріотичних заходів — Вишиванковий фестиваль, який триватиме до Дня незалежності України 24 серпня.

У зв’язку з відкриттям фестивалю відбулася червона доріжка. Зірки і інші гості покрасувалися своїми яскравими вбраннями в народних мотивах, які вдало вписалися в сучасні образи.

Вишиванковий фестиваль в Одесі вперше провели в 2009 році. Фест вважається аполітичним. У його програмі — ярмарок на Приморському бульварі, автопробіг, підняття державного прапора України Потьомкінськими сходами, масовий диктант, а також Вишиванковий ланцюг.

Нагадаємо, що в суботу, 21 серпня, відбулося закриття Одеського міжнародного кінофестивалю. На престижному заході під час своєї промови осоромився британський режисер Террі Гілліам, який назвав Одесу Росією.

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