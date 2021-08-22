Британський режисер назвав Україну Росією, але його "повернули в реальність" (відео)

Режисер Террі Гілліам подякував Росії на закритті Одеського кінофестивалю-2021.

У суботу, 21 серпня, відбулося закриття Одеського міжнародного кінофестивалю. На урочистому заході були присутні українські діячі мистецтва, а також деякі іноземні гості, включаючи легендарного британського кінорежисера Террі Гілліама, який зняв "Страх і ненависть в Лас-Вегасі" (1998) з Джонні Деппом, "Брати Грімм" (2005) з Меттом Деймоном і покійним зараз Хітом Леджером, "Воображаріум доктора Парнаса" (2009) та інші відомі фільми.

Під час отримання нагороди за внесок у світове кіномистецтво Гілліам переплутав Україну і Росію. Але відразу вибачився.

"Спасибі, Росія, спасибі, Одеса", — звернувся з вдячною промовою британець до організаторів фестивалю.

Ці слова викликали подив й обурення серед українців. Ведучі заходу Олег Панюта і Яніна Соколова нагадали режисерові, що він все ж знаходиться в Україні, і проскандували: "Слава Україні! Героям слава!". За свою помилку Гілліам відразу ж вибачився, відзначивши, що "втратив зв’язок з реальністю".

Пізніше на сторінці Одеського кінофестивалю в Інстаграмі було опубліковано відео, на якому Террі Гілліам дякує Україні, Одесі, за те, що зміг бути присутнім на такій важливій події і вперше побувати на Потьомкінських сходах.

Колишній глава Держкіно Пилип Іллєнко у себе в Facebook написав, що режисер, перебуваючи три дні в Одесі, так і не захотів помітити, що він не в Росії.