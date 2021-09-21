Скандал в Кривом Роге: часть родителей учеников хочет купить в класс телевизор – от остальных требуют деньги

Мамам, которые не хотят сдавать деньги на необязательное оборудование, активисты подсказывают, как сэкономить деньги: "Не сходите один раз на ногти и один раз на ресницы"

Сотни откликов собрал пост жительницы Кривого Рога Елены Ляшенко, опубликованный в группе "Батьки SOS" Фейсбука: "Опытные родители, подскажите, когда в Центрально-городской гимназии Кривого Рога требуют скинуться 17000 на телевизор — это законно? Чем мотивировать отказ участвовать в подобной коррупционной схеме? Действительно ли телевизор в классе столь необходим, поставят ли в случае покупки его на учет? Как вообще это все должно происходить?".

Несогласную маму вызывают к директору

- Мой сын учится в 6 классе Центрально-городской гимназии, — рассказывает "Телеграфу" журналистка Елена Ляшенко. – Я не знаю, зачем в классе телевизор и есть ли телевизоры в других классах, потому что в школу сейчас родителей не пускают, а на родительском собрании я не присутствовала, так как находилась в командировке. Ну а теперь от всех требуют на него сдать деньги.

Мама сомневается в законности покупки телевизора в школу

По словам женщины, эта тема ранее уже обсуждалась.

- Телевизор в классе, якобы, необходим для демонстрации каких-то видеороликов и проведения презентаций. Этот вопрос поднимался буквально за месяц до окончания учебного года. Причем, купить его нужно было "срочно " – я так поняла, что по команде директора школы. Но тогда мне удалось в родительском чате воззвать к здравому смыслу и убедить остальных родителей, что не стоит покупать телевизор, который все лето будет стоять без дела. Впрочем, мы не знали и о том, каким будет начало этого учебного года – не останутся ли дети опять дома.

Часть родителей поддержала Елену, правда, осторожно – "лайками". А вслух высказывалась только она одна из всего класса.

- Но вот опять возник вопрос покупки телевизора, причем, активная часть родителей уже определилась и с маркой – по их мнению, это должен быть Samsung и непременно с диагональю 40 дюймов – "чтобы хорошо было видно с дальней парты". Ну что это за постановка вопроса? Какая разница – "Самсунг" или не "Самсунг"?

Сообщения в родительском чате / Сообщения в родительском чате / Сообщения в родительском чате /

Такой телевизор стоит 17 тысяч гривен, потому родителям каждого из 30 учеников класса полагалось сдать по 500 гривен.

-Я написала в чате: "Уважаемые, я не хочу принимать участия в коррупционной схеме". Но в ответ родители начали меня "учить жизни" и советовать, как следует распоряжаться семейными средствами: "Не сходите один раз на ногти и один раз на ресницы – и сможете сдать деньги на телевизор". Но я не пью пиво, не курю и не хожу "на ресницы" – потому у меня нет таких расходов, с которыми можно легко расстаться. От чего мне еще отказаться? Может, от обедов? И непонятно, что будет с этим телевизором, когда дети окончат школу – он останется здесь в виде подарка? Заберет домой директор? Или оставят учительнице?

Решение не сдавать деньги на телевизор в настоящий момент поддержали еще несколько родителей. Однако пока неизвестно – будет ли на них оказано давление и они, в итоге, согласятся или потом всем этим ученикам придется закрывать глаза на уроке, чтобы они не смотрели на экран телевизора, купленного другими родителями?

- Когда я написала пост об этой ситуации в группе "Батьки SOS", то получила серьезную поддержку. Кто-то прилагал скрины официальных документов Министерства образования на эту тему, кто-то советовал обращаться к директору и в местный отдел образования, а еще делились собственным опытом выхода из подобных ситуаций. На базе этих подсказок и намерена поступать – сдавать деньги меня никто не заставит.

Однако "слабым звеном" в таком случае обычно становится ребенок принципиальных родителей – как-то к нему станут относится одноклассники и педагоги, особенно, классный руководитель?

- Сына я предупредила, что если он ощутит на себе какое-то предвзятое отношение, если кто-то попрекнет телевизором, чтобы он сразу же сообщил мне. И дальше уже я буду этим заниматься. Если такое произойдет – приду в школу со съемочной группой и пусть объяснятся на камеру. Как часто телевизор будет задействован в учебном процессе – неизвестно. А если это есть в учебном плане, то пусть это покупает департамент образования.

Несогласие Елены Ляшенко с решением части родительского актива уже повлекло за собой последствия.

Елена Ляшенко: Меня выгнали из родительского чата

- Из одного родительского чата, в котором нет учителя, меня выгнали, а в другом начали называть лгуньей, хотя все скрины нашей переписки у меня сохранились, — сообщила "Телеграфу" Елена Ляшенко. – Когда я пыталась созвониться с учительницей, она не взяла трубку. А затем передала мне, что меня… вызывают к директору гимназии. Интересно, намеревались давить на меня или, может, угрожать? Я ответила, что к директору не пойду – нет времени по каждой прихоти директора ходить в школу.

А если не сдать деньги?

Стоит отметить, что проблема приобретения чего-либо для школы не нова и подобные ситуации возникают в разных населенных пунктах.

"О, Кривой Рог, видимо, весь сошел с ума по поводу этих телевизоров. У нас тоже покупали, и обязательно он должен быть 40 дюймов, хотя в остальных классах хватает и 32. А теперь нужен принтер и не абы какой, а за 6 тыщ" – сообщает Ирина Галинкина.

"Та же ситуация в классе, — комментирует пост Елены Ляшенко жительница Ирпеня Юлия Мельник. — По итогу, родители, которые за телевизор, создали отдельный чат без несогласных и там себе обсуждают покупки. Хотя директор сказала, что телевизор не нужен, но глава родительского комитета пояснила, что по-другому она и не ответит, так как это незаконно, а телевизор нужен".

Татьяна Манойленко из Киева пишет: "У нас такая же фигня. Только родители решили, что им доска, которая куплена школой, не подходит для первого класса. Спрашиваю у учителя: "А вы к директору ходили с этой проблемой?" – говорит "Нет". Воюю".

"Им на дистанционке тот телевизор нужен будет, как рыбе зонтик. Или там 80% педколлектива привиты?" — интересуется Лилия Пузанова. Кстати, переход на онлайн-учебу школьников уже не за горами.

Комментаторы поста поддерживают и советуют Комментаторы поста поддерживают и советуют Комментаторы поста поддерживают и советуют

"Клуб для тех, кому некуда девать деньги. И традиционное заглядывание комитетовских попрошаек в карман — маникюр, сигареты, а вот лучше, вместо этого… Кто хочет за все платить — идет в частную школу. Содержать государственную, на которую и так налоги вычитают – перебор" – итожит Алена Нерсесян.

Один из наиболее популярных вопросов в комментариях: "Интересно, а если не сдать деньги — ребенку будут маску надевать на глаза?".

И, конечно же, все переживают, не обернется ли непреклонность родителей буллингом для ученика, в том числе и со стороны педагога, который, конечно же, будет осведомлен о "несогласных". "Я на пряник не сдала 35 грн, потому что ребенок такое не ест, точнее, ему нельзя, то мне написали, что это я больная на голову, а не ребенок", "Против предвзятого отношения также есть механизмы. Если учитель себе это позволит, можно написать "письма счастья" во всевозможные инстанции и требовать создания комиссии для проверки. Учителя не любят проверок, это охлаждает их пыл".

Не сдерживают люди и возмущения, сопровождая комментарии соответствующими эмодзи: "Это что, теперь родительский комитет будет указывать, можно ли маме ученика тратить деньги на маникюр?", "Ну, лишний раз не поужинайте. Тут комитет решил, шансов нет", "А в чем отказывать себе женщинам, которые не ходят на ногти с ресницами?", "А если по-серьезному, не должны родители скидываться на телевизор. На это должны были выделить деньги", "По учебной программе нужен телевизор? Если да, то это проблема директора, но не родителей".

Мирослава Есипок подсказывает: "Если вы не соглашались покупать телевизор, то голосование большинства для вас значения не имеет. Пусть они покажут закон, который обязывает вас подчиниться решению какого-то большинства. Не покажут". Возмутило решение активистов и Ирину Кильдей, прокомментировавшую строчку из чата: "Отсутствие кого-то из родителей никоим образом не может повлиять на выбор преобладающего большинства" — выходит, миллиард мух способны убедить, что г-но это вкусно… Простите".

"Тюю, они решили, они пусть и покупают… Вы то каким боком… Родители вообще не должны покупать телевизоры/доски/окна/тюли.. и т.д!" – такое решение проблемы предлагает Инна Савченко.

"Как задолбали эти телевизоры, парты, стулья, шкафы — мы все это покупали в класс, — делится Евгения Малыш. — Телевизор выбрали за 7000-8000 (цена 2 года назад), не помню точно диагональ 42-43. Всем все видно и слышно, в классе 33 человека".

Про учеников, родителей, права и обязанности

Опытные родители, в том числе и профессиональные юристы, советуют, как бороться с гиперактивностью некоторых родителей. В том числе, рекомендуют звонить на горячую линию министерства образования.

"Пишите официально (с регистрацией у секретаря) заявление на имя директора школы. Если не поможет — просто вызовите полицию. И пишите заявление. Это вымогательство!" – считает Павел Григорьев.

В группе "Батьки SOS" напоминают статью "Вымогательство"

Анна Евменова напоминает документ, на который следует ссылаться: "Можете смело писать заявление — вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц (часть вторая статьи 189 УК Украины)".

Никто не имеет права заставлять родителей сдавать деньги

Созвониться с директором гимназии "Телеграфу" не удалось – телефон постоянно был "вне зоны". Но зато мы пообщались с заместителем начальника криворожского городского отдела образования Валентиной Ермаковой.

- Телевизор может быть нужен в классе, но это, смотря какой класс, — поясняет Валентина Анатольевна. – Если это начальная школа, то у них очень много материала демонстрируется по телевизору. В прошлом году мы покупали их по программе Новой украинской школы для начальных классов. В этом году другое – приобретали мультимедийные доски.

А если речь о том, что покупать хотят дорогой телевизор, то я в этом не вижу смысла. У каждой семьи свой доход и каждая семья знает, как своими деньгами распорядиться. И кому-то это дешево, а кому-то очень дорого. Если это решение родителей, то общались ли они с директором и классным руководителем? Кто им предложил купить телевизор?

По мнению представителя горотдела образования, необходимость покупки телевизора может быть обусловлена предметным кабинетом, например, ученики занимаются в кабинете биологии. "Но если это желание родителей, то это не обязательная покупка" — заверяет Валентина Ермакова. Хотя мало верится, что инициатива исходит исключительно от мам и пап школяров.

- Это большая глупость, родители сами себе создают проблемы. Если даже большинство родителей решили это сделать на добровольных началах, то они до принятия решения должны пообщаться с директором и классным руководителем, выяснить, нужно ли это ученикам, может, нужно что-то иное, чтобы учебный процесс проходил лучше – это первое. Второе: если в такой ситуации кто-то из родителей не согласен сдавать деньги, то никто не имеет права заставлять его сдавать деньги, также, как и запрещать ребенку пользоваться этим оборудованием. Мы не можем влиять на родителей учеников, они между собой должны решать такие вопросы. Но есть очень активные родители, которые сначала говорят "не сдавайте", а потом начинают требовать деньги. Если ж они приняли такое решение, то пусть берут ответственность на себя.

Впрочем, Ермакова считает, что телевизор неплохо использовать, в том числе и при дистанционном обучении, и напоминает, что раньше для пользовались проекторами, но сейчас они уже потеряли свою актуальность. По ее словам, телевизор, как и иное оборудование, приобретенное за средства родителей, обязательно ставится на баланс школы.

Мы будем за развитием этой ситуации — удастся ли взрослым людям найти оптимальный выход из сложившейся ситуации. Ранее "Телеграф" рассказывал, как киевлянке удалось в суде выиграть дело о буллинге своей дочери-шестиклассницы.