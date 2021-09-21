Скандал в Кривому Розі: частина батьків учнів хоче купити в клас телевізор — від інших вимагають гроші

Мамам, які не хочуть здавати гроші на необов’язкове обладнання, активісти підказують, як заощадити гроші: "Не сходите один раз на нігті і один раз на вії"

Сотні відгуків зібрав пост мешканки Кривого Рогу Олени Ляшенко, опублікований в групі "Батьки SOS" Фейсбуку: "Досвідчені батьки, підкажіть, коли в Центрально-міської гімназії Кривого Рогу вимагають скинутися 17000 на телевізор — це законно? Чим мотивувати відмову брати участь в подібній корупційній схемі? Чи справді телевізор в класі настільки необхідний, чи поставлять в разі покупки його на облік? Як взагалі це все повинно відбуватися?".

Маму, яка не погоджується з поборами, викликають до директора

- Мій син вчиться в 6 класі Центрально-міської гімназії, — розповідає "Телеграфу" журналістка Олена Ляшенко. — Я не знаю, навіщо в класі телевізор і чи є телевізори в інших класах, тому що в школу зараз батьків не пускають, а на батьківських зборах я не була присутня, тому що перебувала у відрядженні. Ну а тепер від усіх вимагають на нього здати гроші.

Мама сумнівається в законності покупки телевізора в школу

За словами жінки, ця тема раніше вже обговорювалася.

- Телевізор в класі, нібито, необхідний для демонстрації якихось відеороликів і проведення презентацій. Це питання піднімалося буквально за місяць до закінчення навчального року. Причому, купити його потрібно було "терміново" — я так зрозуміла, що по команді директора школи. Але тоді мені вдалося в батьківському чаті звернутися до здорового глузду і переконати інших батьків, що не варто купувати телевізор, який все літо буде стояти без діла. Втім, ми не знали і про те, яким буде початок цього навчального року — чи не залишаться діти знову вдома.

Частина батьків підтримала Олену, правда, обережно — "лайками". А вголос висловлювалася тільки вона одна з усього класу.

- Але ось знову виникло питання покупки телевізора, причому, активна частина батьків вже визначилася і з маркою — на їхню думку, це повинен бути Samsung і неодмінно з діагоналлю 40 дюймів — "щоб добре було видно з далекої парти". Ну що це за постановка питання? Яка різниця — "Самсунг" або не "Самсунг"?

Повідомлення в батьківському чаті / Повідомлення в батьківському чаті / Повідомлення в батьківському чаті /

Такий телевізор коштує 17 тисяч гривень, тому батькам кожного з 30 учнів класу належало здати по 500 гривень.

-Я написала в чаті: "Шановні, я не хочу брати участі в корупційній схемі". Але у відповідь батьки почали мене "вчити життя" і радити, як слід розпоряджатися сімейними коштами: "Не сходите один раз на нігті і один раз на вії — і зможете здати гроші на телевізор". Але я не п’ю пиво, не курю і не ходжу "на вії" — тому у мене немає таких витрат, з якими можна легко розлучитися. Від чого мені ще відмовитися? Може, від обідів? І незрозуміло, що буде з цим телевізором, коли діти закінчать школу — він залишиться тут у вигляді подарунка? Забере додому директор? Або залишать вчительці?

Рішення не здавати гроші на телевізор зараз підтримали ще кілька батьків. Однак поки невідомо — чи буде на них чинитися тиск і вони, в результаті, погодяться або потім усім цим учням доведеться закривати очі на уроці, щоб вони не дивилися на екран телевізора, купленого іншими батьками?

- Коли я написала пост про цю ситуацію в групі "Батьки SOS", то отримала серйозну підтримку. Хтось докладав скріни офіційних документів Міністерства освіти на цю тему, хтось радив звертатися до директора і в місцевий відділ освіти, а ще ділилися власним досвідом виходу з подібних ситуацій. На базі цих підказок і маю намір поступати — здавати гроші мене ніхто не змусить.

Однак "слабкою ланкою" в такому випадку зазвичай стає дитина принципових батьків — як-то до нього будуть ставитися однокласники і педагоги, особливо, класний керівник?

- Сина я попередила, що якщо він відчує на собі якесь упереджене ставлення, якщо хтось дорікне телевізором, щоб він відразу ж повідомив мені. І далі вже я буду цим займатися. Якщо таке станеться — прийду в школу зі знімальною групою і нехай порозуміються на камеру. Як часто телевізор буде задіяний в навчальному процесі — невідомо. А якщо це є в навчальному плані, то нехай це купує департамент освіти.

Незгода Олени Ляшенко з рішенням частини батьківського активу вже спричинила за собою наслідки.

Олена Ляшенко: Мене вигнали з батьківського чату

- З одного батьківського чату, в якому немає вчителя, мене вигнали, а в іншому почали називати брехухою, хоча все скріни нашого листування у мене збереглися, — повідомила "Телеграфу" Олена Ляшенко. — Коли я намагалася зв’язатися з вчителькою, вона не взяла трубку. А потім передала мені, що мене… викликають до директора гімназії. Цікаво, мали намір тиснути на мене або, може, погрожувати? Я відповіла, що до директора не піду — немає часу по кожній примхи директора ходити в школу.

А якщо не здати гроші?

Варто зазначити, що проблема придбання чого-небудь для школи не нова і подібні ситуації виникають в різних населених пунктах.

"О, Кривий Ріг, мабуть, весь зійшов з розуму з приводу цих телевізорів. У нас теж купували, і обов’язково він повинен бути 40 дюймів, хоча в інших класах вистачає і 32. А тепер потрібен принтер і не аби який, а за 6 тисяч "- повідомляє Ірина Галінкіна.

"Та ж ситуація в класі, — коментує пост Олени Ляшенко жителька Ірпеня Юлія Мельник. — За підсумком, батьки, які за телевізор, створили окремий чат без незгодних і там собі обговорюють покупки. Хоча директор сказала, що телевізор не потрібен, але глава батьківського комітету пояснила, що по-іншому вона і не відповість, так як це незаконно, а телевізор потрібен".

Тетяна Манойленко з Києва пише: "У нас така ж фігня. Тільки батьки вирішили, що їм дошка, яка куплена школою, не підходить для першого класу. Питаю у вчителя: "А ви до директора ходили з цією проблемою?"- каже "Ні". Воюю".

"Їм на дистанційці той телевізор потрібен буде, як рибі парасолька. Чи там 80% педколективу щеплені?" — цікавиться Лілія Пузанова. До речі, перехід на онлайн-навчання школярів вже не за горами.

Коментатори поста підтримують і радять Коментатори поста підтримують і радять Коментатори поста підтримують і радять

"Клуб для тих, кому нікуди дівати гроші. І традиційне заглядання комітетовскіх жебраків в кишеню — манікюр, сигарети, а ось краще, замість цього… Хто хоче за все платити — йде в приватну школу. Утримувати державну, на яку і так податки віднімають — перебір" — підсумовує Олена Нерсесян.

Одне з найбільш популярних запитань в коментарях: "Цікаво, а якщо не здати гроші — дитині будуть маску одягати на очі?".

І, звичайно ж, всі переживають, чи не обернеться непохитність батьків булінгом для учня, в тому числі, і з боку педагога, який, звичайно ж, буде обізнаний про "незгодних". "Я на пряник не здала 35 грн, тому що дитина таке не їсть, точніше, йому не можна, то мені написали, що це я хвора на голову, а не дитина", "Проти упередженого ставлення також є механізми. Якщо вчитель собі це дозволить, можна написати "листи щастя" до всіх можливих інстанцій і вимагати створення комісії для перевірки. Вчителі не люблять перевірок, це охолоджує їх запал ".

Не стримують люди і обурення, супроводжуючи коментарі відповідними емодзі: "Це що, тепер батьківський комітет буде вказувати, чи можна мамі учня витрачати гроші на манікюр?", "Ну, зайвий раз не повечеряйте. Тут комітет вирішив, шансів немає", "А в чому відмовляти собі жінкам, які не ходять на нігті з віями? ", "А якщо по-серйозному, не повинні батьки скидатися на телевізор. На це повинні були виділити гроші", "За навчальною програмою потрібен телевізор? Якщо так, то це проблема директора, але не батьків ".

Мирослава Єсипок підказує: "Якщо ви не погоджувалися купувати телевізор, то голосування більшості для вас значення не має. Нехай вони покажуть закон, який зобов’язує вас підкоритися рішенню якоїсь більшості. Не покажуть". Обурило рішення активістів і Ірину Кільдій, яка прокоментувала рядок з чату: "Відсутність кого-то з батьків жодним чином не може вплинути на вибір переважної більшості" — виходить, мільярд мух здатні переконати, що г-но це смачно… Вибачте".

"Тюю, вони вирішили, вони нехай і купують… Ви то яким боком… Батьки взагалі не повинні купувати телевізори/дошки/вікна/тюлі і т.д!" — таке рішення проблеми пропонує Інна Савченко.

"Як задовбали ці телевізори, парти, стільці, шафи — ми все це купували в клас, — ділиться Євгенія Малюк. — Телевізор вибрали за 7000-8000 (ціна 2 роки тому), не пам’ятаю точно діагональ 42-43. Всім все видно і чутно, в класі 33 людини ".

Про учнів, батьків, права і обов’язки

Досвідчені батьки, в тому числі і професійні юристи, радять, як боротися з гіперактивністю деяких батьків. В тому числі, рекомендують дзвонити на "гарячу лінію" міністерства освіти.

"Пишіть офіційно (з реєстрацією у секретаря) заяву на ім’я директора школи. Якщо не допоможе — просто викличте поліцію. І пишіть заяву. Це вимагання!" — вважає Павло Григор’єв.

У групі "Батьки SOS" нагадують статтю "Вимагання"

Анна Евменова нагадує документ, на який слід посилатися: "Можете сміливо писати заяву — вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб (частина друга статті 189 КК України)".

Ніхто не має права примушувати батьків здавати гроші

Здзвонитися з директором гімназії не вдалося — телефон постійно був "поза зоною". Проте ми поспілкувалися із заступником начальника криворізького міського відділу освіти Валентиною Єрмакової.

- Телевізор може бути потрібен в класі, але це, дивлячись, який клас, — пояснює Валентина Анатоліївна. — Якщо це початкова школа, то у них дуже багато матеріалу демонструється по телевізору. У минулому році ми купували їх за програмою Нової української школи для початкових класів. В цьому році інше — набували мультимедійні дошки. А якщо мова про те, що купувати хочуть дорогий телевізор, то я в цьому не бачу сенсу. У кожної родини свій дохід і кожна сім’я знає, як своїми грошима розпорядитися. І комусь це дешево, а кому-то дуже дорого. Якщо це рішення батьків, то чи спілкувалися вони з директором і класним керівником? Хто їм запропонував купити телевізор?

На думку представника міськвідділу освіти, необхідність покупки телевізора може бути обумовлена предметним кабінетом, наприклад, учні займаються в кабінеті біології. "Але якщо це бажання батьків, то це не обов’язкова покупка" — запевняє Валентина Єрмакова. Хоча мало віриться, що ініціатива виходить виключно від мам і тат школярів.

- Це велика дурість, батьки самі собі створюють проблеми. Якщо навіть більшість батьків вирішили це зробити на добровільних засадах, то вони до прийняття рішення повинні поспілкуватися з директором і класним керівником, з’ясувати, чи потрібно це учням, може, потрібно щось інше, щоб навчальний процес проходив краще — це перше. Друге: якщо в такій ситуації хтось із батьків не згоден здавати гроші, то ніхто не має права змушувати його здавати гроші, також, як і забороняти дитині користуватися цим обладнанням. Ми не можемо впливати на батьків учнів, вони між собою повинні вирішувати такі питання. Але є дуже активні батьки, які спочатку говорять "не здавайте", а потім починають вимагати гроші. Якщо ж вони прийняли таке рішення, то нехай беруть відповідальність на себе.

Втім, Єрмакова вважає, що телевізор непогано використовувати, в тому числі, і при дистанційному навчанні, і нагадує, що раніше для цього користувалися проекторами, але зараз вони вже втратили свою актуальність. За її словами, телевізор, як і інше обладнання, придбане за кошти батьків, обов’язково ставиться на баланс школи.

Ми будемо слідкувати за розвитком цієї ситуації — чи вдасться дорослим людям знайти оптимальний вихід з ситуації, що склалася. Раніше "Телеграф" розповідав, як киянці вдалося в суді виграти справу про булінг своєї дочки-шестикласниці.