Штормовой ветер накроет в воскресенье пол Украины

По всей территории страны будет тепло и солнечно.

В Украине в воскресенье, 26 сентября, в некоторых областях прогнозируют сильные порывы ветра 15-20 м/с. Такие показатели соответствуют желтом уровню опасности.

Об этом в субботу, 25 сентября, сообщает Украинский гидрометеорологический центр на странице в Facebook.

Порывистый ветер синоптики прогнозируют на дневное время 26 сентября в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Что касается температуры воздуха, то там будет умеренно тепло и солнечно, как и по всей территории Украины. В Чернигове днем прогнозируют +15-17 градусов по Цельсию, в Полтаве +17-19, а на Херсонщине отметки термометров поднимутся до +20-22 градусов.

На западе Украины, юге, в центральных областях дождей также не предусматривают. Средняя температура на западе составляет +18-21 градуса по Цельсию.

Что касается столицы Украины Киева, то там будет немного прохладнее +15-17 градусов по Цельсию.

На карте Укргидрометцентра можно увидеть, какой будет погода во всех областях Украины.

Прогноз погоды в Украине 26 сентября

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