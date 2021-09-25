Штормовий вітер накриє в неділю половину України

По всій території країни буде тепло та сонячно.

В Україні в неділю, 26 вересня, в деяких областях прогнозують сильні пориви вітру 15-20 м/с. Такі показники відповідають жовтому рівню небезпеки.

Про це в суботу, 25 вересня, повідомляє Український гідрометеорологічний центр на сторінці у Facebook.

Поривчастий вітер синоптики передбачають на денну пору 26 вересня у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

Що стосується температури повітря, то там буде помірно тепло та сонячно, як і по всій території України. У Чернігові вдень прогнозують +15-17 градусів за Цельсієм, у Полтаві +17-19, а на Херсонщині позначки термометрів піднімуться до +20-22 градуси.

На Заході України, півдні, в центральних областях дощів також не передбачають. Середня температура на заході складає +18-21 градуси за Цельсієм.

Що стосується столиці України Києва, то там буде трохи прохолодніше +15-17 градусів за Цельсієм.

На карті Укргідрометцентру можна побачити, якою буде погода у всіх областях України.

Прогноз погоди в Україні 26 вересня

Раніше "Телеграф" повідомляв прогноз погоди на другий місяць осені — жовтень.