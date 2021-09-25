Рус

Штормовий вітер накриє в неділю половину України

Автор
Іванка Гамчук
Дата публікації
Читать на русском
Автор
16
Синоптики попереджають про сильний вітер 26 вересня Новина оновлена 25 вересня 2021, 15:10
Синоптики попереджають про сильний вітер 26 вересня

По всій території країни буде тепло та сонячно.

В Україні в неділю, 26 вересня, в деяких областях прогнозують сильні пориви вітру 15-20 м/с. Такі показники відповідають жовтому рівню небезпеки.

Про це в суботу, 25 вересня, повідомляє Український гідрометеорологічний центр на сторінці у Facebook.

Поривчастий вітер синоптики передбачають на денну пору 26 вересня у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

Що стосується температури повітря, то там буде помірно тепло та сонячно, як і по всій території України. У Чернігові вдень прогнозують +15-17 градусів за Цельсієм, у Полтаві +17-19, а на Херсонщині позначки термометрів піднімуться до +20-22 градуси.

На Заході України, півдні, в центральних областях дощів також не передбачають. Середня температура на заході складає +18-21 градуси за Цельсієм.

Що стосується столиці України Києва, то там буде трохи прохолодніше +15-17 градусів за Цельсієм.

На карті Укргідрометцентру можна побачити, якою буде погода у всіх областях України.

Прогноз погоди в Україні 26 вересня
Прогноз погоди в Україні 26 вересня

Раніше "Телеграф" повідомляв прогноз погоди на другий місяць осені — жовтень.

Теги:
#Погода #Прогноз погоди #Вітри
Ігор Кондратюк
Інтерв'ю
Кондратюк про виступи російських зірок в Україні: "Моя версія – СБУ та деякі владні мужі на цьому заробляють"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ігор Кондратюк
Кондратюк про виступи російських зірок в Україні: "Моя версія – СБУ та деякі владні мужі на цьому заробляють"
Дата публікації
Категорія
Ймовірний акаунт батька Зеленського
Батько Зеленського, можливо, завів акаунт в Instagram, де "посилає" користувачів: чому це може бути не фейк
Дата публікації
Категорія
Віра Платонова
Глава Visa Україна Віра Платонова: Якби я була студенткою з 1000 доларів в руках, вклала б їх у навчання джіджітал-маркетингу
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков
Відставка Разумкова можлива вже в жовтні (відео)
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
До якої погоди готуватися в жовтні? Відповідь синоптика Укргідрометцентру