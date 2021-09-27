Укр

Подорвал себя в собственном дворе: 70-летний инвалид на коляске потерял глаз в результате взрыва (фото)

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Пенсионер взорвал себя гранатой. Новость обновлена 27 сентября 2021, 14:42
Пенсионер взорвал себя гранатой.

В результате взрыва мужчина получил многочисленные травмы и потерял глаз.

В Запорожской области 70-летний мужчина, который находился на инвалидной коляске, взорвал в собственном дворе гранату, в результате чего попал в реанимацию.

Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщает пресс-служба Национальной полиции Запорожской области.

Сообщение об инциденте поступило в Мелитопольское управление полиции в воскресенье, 26 сентября, примерно в 13:40. Правоохранителям сообщили, что в одном из поселков района инвалид второй группы, который не имел нижней конечности и страдал из-за сахарного диабета, подорвал себя на гранате "Ф-1" в собственном дворе. В результате этого он получил многочисленные ранения верхней и нижней конечностей и контузию. Также он травмировал левый глаз и потерял правый. Пострадавшего мужчину направили в реанимационное отделение.

Инвалид 2 группы подорвал гранату в собственном дворе
Инвалид 2 группы подорвал гранату в собственном дворе

На место происшествия приехали также сотрудники полиции и специалисты взрывотехники. Им удалось выяснить, что инцидент произошел около 12 часов дня. В результате взрыва никто кроме пенсионера не пострадал.

70-летний мужчина получил многочисленные травмы в результате взрыва
70-летний мужчина получил многочисленные травмы в результате взрыва

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 17 сентября в Кривом Роге в квартире девятиэтажного дома прогремел взрыв, где на тот момент были маленькие дети.

Теги:
#Запорожская область #Взрывы #Пострадавшие #Гранаты
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