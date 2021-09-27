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Підірвав себе у власному дворі: 70-річний інвалід на візку втратив око в результаті вибуху (фото)

Автор
Іванка Гамчук
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Пенсіонер підірвав себе гранатою. Новина оновлена 27 вересня 2021, 14:42
Пенсіонер підірвав себе гранатою.

В результаті вибуху чоловік отримав численні травми і втратив око.

У Запорізькій області 70-річний чоловік, який перебував на інвалідному візку, підірвав у власному дворі гранату, в результаті чого потрапив до реанімації.

Про це в понеділок, 27 вересня, повідомляє пресслужба Національної поліції Запорізької області.

Повідомлення про інцидент надійшло до Мелітопольського управління поліції в неділю, 26 вересня, приблизно о 13:40. Правоохоронцям сповістили, що в одному із сіл району інвалід другої групи, котрий не мав нижньої кінцівки та страждав через цукровий діабет, підірвав себе на гранаті "Ф-1" у власному дворі. В результаті цього він отримав численні поранення верхніх і нижньої кінцівок та контузію. Також він травмував ліве око і втратив праве. Постраждалого чоловіка направили до реанімаційного відділення.

Інвалід 2 групи підірвав гранату у власному дворі
Інвалід 2 групи підірвав гранату у власному дворі

На місце події приїхали також працівники поліції і спеціалісти вибухотехніки. Їм вдалося зʼясувати, що інцидент трапився близько 12-ої години дня. В результаті вибуху ніхто окрім пенсіонера не постраждав. 

70-річний чоловік отримав численні травми в результаті вибуху
70-річний чоловік отримав численні травми в результаті вибуху

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Нині правоохоронці виясняють всі обставини події.  

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 17 вересня у Кривому Розі у квартирі девʼятиповерхового будинку пролунав вибух, де на той момент були малі діти.

Теги:
#Запорізька область #Вибухи #Постраждалі #Гранати
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