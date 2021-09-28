Укр

"Покупаю паровоз!": Сеть насмешило видео, как машинисты с Гайворона жарят яичницу на лопате в печке поезда

Автор
Анна Дворовенко
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В Гайвороне машинисты поезда жарили яичницу в печке паровоза
В Гайвороне машинисты поезда жарили яичницу в печке паровоза

Видео собрало более 12 тысяч просмотров и несколько сотен комментариев

В Кировоградской области машинисты паровоза отличились забавной выходкой — пожарили себе обед в печке паровоза. Как кухонную принадлежность для приготовления яичницы со шкварками мужчины использовали лопату, чем изрядно порадовали сеть.

Соответствующее видео опубликовали на сайте Гайворонского городского совета.

Кадры выложили под хэштегом #МандруйГайворонщиною #МандруйКіровоградщиною. На них группа машинистов паровоза жарит сало и яичницу на импровизированной сковородке (она же лопата). Мужчины сначала обжарили кусочки сала, которые несколько раз перевернули, а потом добавили туда десяток яиц и отправили лопату в печку. Очевидно, что таким образом машинисты поезда готовят себе обед не впервые, ведь виртуозность приготовления впечатляет.

В сети работников железной дороги восприняли с юмором и пониманием. Пользователи писали, что украинцы нигде не пропадут, а приготовление яичницы с салом им показалось таким вкусным и виртуозным, что некоторые даже захотели есть. Само видео собрало более 12 тысяч лайков и сотни комментариев.

Вот некоторые из них:

  • "Народные умельцы, молодцы".
  • "Козацькому роду нема переводу".
  • "В Книгу рекордов за изобретательность!"
  • "Только наши такое могут придумать!!! А мне понравилось, даже сало вкусно пахнет".
  • "Сам в детстве катался на паровозе... картофель пекли... весело было... давали и порулить... и погудеть..."
  • "Главное, чтобы черенок не подгорел, если так каждый день обедать... Приятного аппетита, ребята!".

Как сообщал "Телеграф" ранее, в американском штате Монтана с рельсов сошел пассажирский поезд — десятки людей пострадали, е трое погибли.

Теги:
#Кировоградская область #Паровоз #машинисты
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