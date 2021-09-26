В США поезд сошел с рельсов, есть жертвы и десятки пострадавших (фото, видео)

Движение по железной дороге в штате Монтана было частично заблокировано

В американском штате Монтана в результате аварии на железной дороге погибли по меньшей мере 3 человека, а еще 50 получили ранения. Там с рельсов сошли семь вагонов поезда Empire Builder.

Об этом в субботу, 25 сентября, сообщил изданию The New York Times.

Отмечается, что авария произошла вблизи города Джоплин днем в субботу, 25 сентября. Поезд компании Amtrak сошел с рельсов около 16:00 часов по местному времени, после чего движение на железной дороге было заблокировано.

Известно, что в подвижном составе ехали 16 членов экипажа и 146 пассажиров. С рельсов сошли семь вагонов поезда, после чего на место сразу бросились очевидцы и спасатели, которые пытались вытащить живых пассажиров.

Офис шерифа округа Либерти подтвердил смерть трех человек в результате аварии, еще десятки людей пострадали.

В результате аварии заблокировало железную дорогу. Источник: Министерство транспорта США

Координатор служб по чрезвычайным ситуациям округа Хилл Аманда Фрикель в комментарии журналистам заявила, что количество травмированных составляет более 50 человек. Их должны разместить в гостиницах после того, как пострадавшие получат необходимую медицинскую помощь.

На месте аварии работали спасатели из шести округов. Раненых готовы были принять пять больниц округа. Также присутствовали медицинские вертолеты.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Хабаровском крае потерпел крушение самолет Ан-26, в результате чего погибли шесть членов экипажа. Самолет исчез с радаров недалеко от горнолыжной базы "Спартак", примерно в 40 км от Хабаровска, а его обломки удалось найти через сутки поисков.