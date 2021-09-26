У США потяг зійшов з рейок, є жертви і десятки постраждалих (фото, відео)

Рух залізницею у штаті Монтана був частково заблокований

У американському штаті Монтана внаслідок аварії на залізниці загинули щонайменше 3 людини, а ще 50 отримали поранення. Там з рейок зійшли сім вагонів поїзда Empire Builder.

Про це у суботу, 25 вересня, повідомило видання The New York Times.

Зазначається, що аварія сталася поблизу міста Джоплін вдень у суботу, 25 вересня. Поїзд компанії Amtrak зійшов з рейок близько 16:00 години за місцевим часом, після чого рух на залізниці був заблокований.

Відомо, що у рухомому складі їхали 16 членів екіпажу та 146 пасажирів. З рейок зійшли сім вагонів поїзда, після чого на місце одразу кинулися очевидці та рятувальники, які намагалися витягнути живих пасажирів.

Офіс шерифа округу Ліберті підтвердив смерть трьох осіб внаслідок аварії, ще десятки людей постраждали.

Внаслідок аварії заблокувало залізницю. Джерело: Міністерство транспорту США

Координатор служб з надзвичайних ситуацій округу Хілл Аманда Фрікель у коментарі журналістам заявила, що кількість травмованих становить більше 50 чоловік. Їх мають розмістити у готелях після того, як постраждалі отримають необхідну медичну допомогу.

На місці аварії працювали рятувальники з шести округів. Поранених готові були прийняти пʼять лікарень округу. На місці також працювали медичні вертольоти.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Хабаровському краї зазнав аварії літак Ан-26, внаслідок чого загинули шестеро членів екіпажу. Літак зник з радарів недалеко від гірськолижної бази "Спартак", приблизно за 40 км від Хабаровська, а його уламки вдалося знайти через добу пошуків.