Рус

"Купую паровоз!": Мережу насмішило відео, як машиністи з Гайворона смажать яєшню на лопаті у грубці поїзда

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
5
У Гайвороні машиністи потяга смажили яєчню у грубці паротяга
У Гайвороні машиністи потяга смажили яєчню у грубці паротяга

Відео зібрало понад 12 тисяч переглядів та кілька сотень коментарів

У Кіровоградській області машиністи паротяга відзначилися кумедною витівкою — посмажили собі обід у грубці паровоза. Як кухонне приладдя для приготування яєчні зі шкварками чоловіки використали лопату, чим неабияк потішили мережу.

Відповідне відео опублікували на сайті Гайворонської міської ради.

Кадри виклали під хештегом #МандруйГайворонщиною #МандруйКіровоградщиною. На них група машиністів паровоза смажать сало та яєчню на імпровізованій пательні (вона ж лопата). Чоловіки спочатку обсмажили шматочки сала, які кілька разів перевернули, а потім додали туди десяток яєць та відправили лопатку у грубку. Очевидно, що таким чином машиністи поїзда готують собі обід не вперше, адже віртуозність приготування вражає.

У мережі працівників залізниці сприйняли з гумором та розумінням. Користувачі писали, що українці ніде не пропадуть, а приготування яєшні з салом їм здалося таким смачним та віртуозним, що дехто навіть захотів їсти. Саме відео зібрало понад 12 тисяч вподобань та сотні коментарів.

Ось деякі з них:

  • "Народні умільці, молодці".
  • "Козацькому роду нема переводу".
  • "У Книгу рекордів за винахідливість!"
  • "Тільки наші таке можуть ПРИДУМАТИ!!! А мені сподобалось, аж сальце смачно пахне".
  • "Сам в дитинстві катався на паровозі… картоплю пекли… весело було… давали і покерувати… і погудіти…"
  • "Головне, щоб держак не підгорів, якщо так щодня обідати… Смачного, хлопці!".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у американському штаті Монтана з рейок зійшов пасажирський потяг — десятки людей постраждали, ше троє загинули.

Теги:
#Кіровоградська область #Паровоз #машиністи
Ключові події дня
Україна
Підсумки дня 27 вересня: результати виборів в Німеччині, Угорщина відмовляється від української ГТС, ультиматум Сербії НАТО
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ключові події дня
Підсумки дня 27 вересня: результати виборів в Німеччині, Угорщина відмовляється від української ГТС, ультиматум Сербії НАТО
Дата публікації
Категорія
Угорщина підписала контракт з "Газпромом"
Росія буде поставляти газ угорцям в обхід України: у Києві заговорили про повну зупинку транзиту
Дата публікації
Категорія
Торгові мережі Великобританії страждають через збої в поставках товарів
Британці цілком серйозно можуть залишитися без їжі: причиною тому відсутність вуглекислого газу
Дата публікації
Категорія
Як порахувати скільки треба заробляти чтобі мати право на субсидію
Залишилося три дні: хто може встигнути отримати субсидію на послуги ЖКГ?
Дата публікації
Категорія
Будівля німецького парламенту
Підсумки виборів в Німеччині: що важливо зрозуміти Україні