"Купую паровоз!": Мережу насмішило відео, як машиністи з Гайворона смажать яєшню на лопаті у грубці поїзда

Відео зібрало понад 12 тисяч переглядів та кілька сотень коментарів

У Кіровоградській області машиністи паротяга відзначилися кумедною витівкою — посмажили собі обід у грубці паровоза. Як кухонне приладдя для приготування яєчні зі шкварками чоловіки використали лопату, чим неабияк потішили мережу.

Відповідне відео опублікували на сайті Гайворонської міської ради.

Кадри виклали під хештегом #МандруйГайворонщиною #МандруйКіровоградщиною. На них група машиністів паровоза смажать сало та яєчню на імпровізованій пательні (вона ж лопата). Чоловіки спочатку обсмажили шматочки сала, які кілька разів перевернули, а потім додали туди десяток яєць та відправили лопатку у грубку. Очевидно, що таким чином машиністи поїзда готують собі обід не вперше, адже віртуозність приготування вражає.

У мережі працівників залізниці сприйняли з гумором та розумінням. Користувачі писали, що українці ніде не пропадуть, а приготування яєшні з салом їм здалося таким смачним та віртуозним, що дехто навіть захотів їсти. Саме відео зібрало понад 12 тисяч вподобань та сотні коментарів.

Ось деякі з них:

"Народні умільці, молодці".

"Козацькому роду нема переводу".

"У Книгу рекордів за винахідливість!"

"Тільки наші таке можуть ПРИДУМАТИ!!! А мені сподобалось, аж сальце смачно пахне".

"Сам в дитинстві катався на паровозі… картоплю пекли… весело було… давали і покерувати… і погудіти…"

"Головне, щоб держак не підгорів, якщо так щодня обідати… Смачного, хлопці!".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у американському штаті Монтана з рейок зійшов пасажирський потяг — десятки людей постраждали, ше троє загинули.