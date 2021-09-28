На Днепропетровщине некий хищник по ночам душит домашнюю птицу: жители грешат не на чупакабру

А пернатые жертвы исчисляются десятками!

О том, что в их домовладении в очередной раз похозяйничала куница, на Facebook-странице "Орган самоорганизации населения жилмассива Чапли" сообщила местная жительница Ульяна Калантаенко: "Вчера в 22:30 обнаружили мертвую птицу, дело в том, что в сарае горел свет, куница подушила, выпила кровь и убежала! Будьте осторожны, так как у многих есть куры!"

Подробностями происшествия Ульяна поделилась с "Телеграфом".

- У нас близко тут и лес, и яр, — рассказывает молодая женщина. – Первый раз животное напало на наших кур примерно полгода назад. Куры тогда просто бегали по двору и свет мы там на ночь еще не оставляли. Однажды выходим – а там все пять десятков кур задушены и в кучу сложены! Из них только кровь выпита.

Всех кур задушили

Стоит уточнить, что Чапли — бывшее село, а ныне современный район Днепра на левом берегу Днепра при впадении в него реки Шиянка.

- Куры у нас бегали за загородкой просто, мы были уверены, что они никуда не денутся. Но это тогда, а в этот раз были в сарае закрыты, и свет там горел – потому что считается, что куницы боятся разбойничать при свете. И сарай был закрыт, а потом я выхожу, а вся птица лежит в кучу сложенная…

По словам Ульяны, курятник был заперт, а со стороны сетки куница прорыла лаз. "Если допустить, что это собака одичавшая напала, то у нас гуси по двору бегают, собака бы и их подушила. Но и они бы подняли шум, да и собака также бы лаяла". Женщина говорит, что очень сильно расстроилась, увидев, какой урон нанесен домашнему хозяйству.

- Я сначала в слезы, мне жалко – за полгода более 70 кур потерять, это ж какой убыток! Только одна курица из всех и уцелела вчера и один маленький петушок, остальные все были задавлены. Куница им ночью головы отгрызала и глаза повыколупывала. И прямо удивительно, что складывает убитых животных в кучу и уходит. Соседка по улице, что живет недалеко от нас и вблизи балки, в комментариях написала, у них во дворе хищник также 25 кур задушил и сложил рядком.

Куницы хозяйничают во дворах

Дворовой собаки в семье собеседницы нет, только маленькие домашние, которые не реагируют на происходящее на заднем дворе.

- Вот смотрите: мы с мамой сидели на кухне, наверное, полчаса, свет горел, окна были открыты, но вообще ничего не было слышно! – удивляется Ульяна. — Казалось бы, куры должны были всполошиться, по сараю летать, но было тихо. Потом я смотрю в окно, а они там уже никакие, мы выскочили, а некоторые из них еще теплые. Мама моя удивляется – гипнотизирует, что ли, куница куриц, раз они не кудахтают? Мы перебрали всех возможных животных, кто мог бы напасть на кур, но в итоге решили, что только куница, как и прошлый раз.

Вспоминали в связи с этим происшествием и о пресловутой загадочной чупакабре.

- Я разговаривала с другом по телефону, он спрашивал: "У вас там чупакабры не водятся?", но только пошутили на этот счет. Волков здесь точно нет, а вот лисицы, говорят, бегают. Но она б не залезла в сарай, а маленькая куница и подрыть сетку может, и перелезть по ней, и здесь они водятся. Куниц во дворах видела не только моя семья, но и другие жители нашего района.

Будут ли хозяева в дальнейшем заводить домашнюю птицу – они пока не решили: уверены, что если куница побывала здесь, то вернется еще не раз. Ульяна считает, что животное нападает на кур и в других домовладениях, просто хозяева по разным причинам об этом не сообщают окружающим. Она же решила предупредить земляков об опасности.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Одесской области на пляжах в селе Фонтанка заметили лисиц.