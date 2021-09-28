На Дніпропетровщині якийсь хижак ночами душить домашню птицю: жителі грішать не на чупакабру

А пернатих жертв - десятки!

Про те, що в їх домоволодінні в черговий раз погосподарювала куниця, на Facebook-сторінці "Орган самоорганізації населення житлового масиву Чаплі" повідомила місцева мешканка Уляна Калантаенко: "Вчора о 22:30 виявили мертву птицю, річ у тім, що в сараї горіло світло, куниця подушила, випила кров і втекла! Будьте обережні, оскільки у багатьох є кури!"

Подробицями події Уляна поділилася з "Телеграфом".

- У нас близько тут і ліс, і яр, — розповідає молода жінка. — Перший раз тварина напала на наших курей приблизно пів року назад. Кури тоді просто бігали по двору і світло ми там на ніч ще не залишали. Одного разу виходимо — а там все п’ять десятків курей придушені та в купу складені! З них тільки кров випита.

Всіх курей задушили

Варто уточнити, що Чаплі — колишнє село, а нині сучасний район міста Дніпра на лівому березі Дніпра при впаданні в нього річки Шиянка.

- Кури у нас бігали за загородою просто, ми були впевнені, що вони нікуди не дінуться. Але це тоді, а в цей раз були в сараї закриті, і світло там горіло — тому що вважається, що куниці бояться розбишакувати при світлі. І сарай був закритий, а потім я виходжу, а вся птиця лежить в купу складена…

За словами Уляни, курник був замкнений, а з боку сітки куниця прорила лаз. "Якщо допустити, що це собака дика напала, то у нас гуси по двору бігають, собака б і їх подушила. Але і вони б підняли шум, та й собака також би гавкав". Жінка каже, що дуже сильно засмутилася, побачивши, якої шкоди завдано домашньому господарству.

- Я спочатку в сльози, мені шкода — за пів року понад 70 курей втратити, це ж який збиток! Тільки одна курка з усіх і вціліла вчора та один маленький півник, інші все були задавлені. Куниця їм вночі голови відгризала та очі повиколупувала. І прямо дивно, що складає убитих тварин в купу і йде. Сусідка по вулиці, що живе недалеко від нас і поблизу балки, в коментарях написала, у них у дворі хижак також 25 курей задушив і склав рядком.

Куниці господарюють у дворах

Дворового собаки в сім’ї співрозмовниці немає, тільки маленькі домашні, які не реагують на те, що відбувається на задньому дворі.

- Ось дивіться: ми з мамою сиділи на кухні, напевно, пів години, світло горіло, вікна були відкриті, але взагалі нічого не було чути! — дивується Уляна. — Здавалося б, кури повинні були сполохатися, по сараю літати, але було тихо. Потім я дивлюся у вікно, а вони там вже ніякі, ми вискочили, а деякі з них ще теплі. Мама моя дивується — чи гіпнотизує куниця курок, раз вони не кудкудакають? Ми перебрали всіх можливих тварин, хто міг би напасти на курей, але в підсумку вирішили, що тільки куниця, як і минулого разу.

Згадували у зв’язку з цією подією і про горезвісну загадкову чупакабру.

- Я розмовляла з приятелем телефоном, він запитував: "У вас там чупакабри не водяться?", Але тільки пожартували з цього приводу. Вовків тут точно немає, а ось лисиці, кажуть, бігають. Але вона б не залізла в сарай, а маленька куниця і підрити сітку може, і перелізти по ній, і тут вони водяться. Куниць у дворах бачила не тільки моя сім’я, але й інші жителі нашого району.

Оскільки куниця відноситься до хижаків, основу її раціону складають інші тварини — миші-полівки та навіть білки, особливу перевагу звірок віддає глухарям і рябчикам. І, звичайно, не відмовиться від легкої здобичі у вигляді домашньої птиці.

Чи будуть господарі надалі заводити домашню птицю — вони поки не вирішили: впевнені, що якщо куниця побувала тут, то повернеться ще не раз. Уляна вважає, що тварина нападає на курей і в інших домоволодіннях, просто господарі з різних причин про це не повідомляють. Вона ж вирішила попередити земляків про небезпеку.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Одеській області на пляжах в селі Фонтанка помітили лисиць.