Пенсинерку, которую искали в лесу двое суток, нашли с двумя пакетами грибов (фото)

Когда женщину удалось найти, она в обеих руках несла пакеты с грибами.

В Ровенской области 87-летняя жительница села Шубков пошла по грибы и заблудилась, в результате чего двое суток не могла выбраться из леса. Все это время она собирала грибы.

Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает Национальная полиция Ровенской области.

Об исчезновении пенсионерки правоохранители узнали еще 28 сентября около 20 часов вечера от ее 86-летнего мужа. Он рассказал, что жена ушла в лес еще утром, но к вечеру так и не вернулась.

Правоохранители Ровенского отделения полиции №1 вместе со спасателями, лесниками и односельчанами пропавшей отправились на ее поиски.

Пенсионерку не могли найти двое суток

Зайти женщину удалось лишь 30 сентября, примерно в 17 часов вечера. Когда правоохранители увидели пенсионерку, то у нее в обеих руках были пакеты с грибами.

Бабушка собрала два пакета грибов

Впоследствии женщина рассказала, что первую ночь провела под деревом, а на следующий день опять же взялась собирать грибы. С приходом ночи пенсионерка заснула на ветвях поваленного дерева и, по ее словам, спала крепко как дома. Утром она снова отправилась на поиски грибов. Все это время ее сопровождал пес Цыган.

87-летняя пенсионерка двое суток провела в лесу

Несмотря на то, что пенсионерка двое суток ничего не ела и не пила, она чувствует себя хорошо и говорит, что не прекратит ходить в лес.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 3 сентября на Буковине нашли мертвым 60-летнего грибника, которого искали больше недели.