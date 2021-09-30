Пенсінерку, яку шукали в лісі дві доби, знайшли з двома пакетами грибів (фото)
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Коли жінку вдалося знайти, вона в обох руках несла пакети з грибами.
У Рівненькій області 87-річна жителька села Шубків пішла по гриби та заблукала, в результаті чого дві доби не могла вибратися з лісу. Весь цей час вона збирала гриби.
Про це в четвер, 30 вересня, повідомляє Національна поліція Рівненської області.
Про зникнення пенсіонерки правоохоронці дізналися ще 28 вересня близько 20 години вечора від її 86-річного чоловіка. Він розповів, що дружина пішла до лісу ще зранку, але до вечора так і не повернулася.
Правоохоронці рівненського відділення поліції №1 разом із рятувальниками, лісниками та односельцями зниклої відправилися на її пошуки.
Зайти жінку вдалося лише 30 вересня, приблизно о 17 годині вечора. Коли правоохоронці побачили пенсіонерку, то в неї в обох руках були пакети з грибами.
Згодом жінка розповіла, що першу ніч провела під деревом, а наступного дня знову ж таки взялася збирати гриби. З приходом ночі пенсіонерка заснула на гіллі поваленого дерева і, за її словами, спала міцно, наче вдома.Зранку вона знову відправилася на пошуки грибів. Весь цей час її супроводжував пес Циган.
Попри те, що пенсіонерка дві доби нічого не їла і не пила, вона почувається добре і каже, що не припинить ходити до лісу.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що 3 вересня на Буковині знайшли мертвим 60-річного грибника, якого шукали понад тиждень.
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