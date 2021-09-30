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Пенсінерку, яку шукали в лісі дві доби, знайшли з двома пакетами грибів (фото)

Автор
Іванка Гамчук
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Поки 87-річну зниклу в лісі бабусю шукала поліція та рятувальники, вона збирала гриби. Новина оновлена 30 вересня 2021, 23:10
Поки 87-річну зниклу в лісі бабусю шукала поліція та рятувальники, вона збирала гриби.

Коли жінку вдалося знайти, вона в обох руках несла пакети з грибами.

У Рівненькій області 87-річна жителька села Шубків пішла по гриби та заблукала, в результаті чого дві доби не могла вибратися з лісу. Весь цей час вона збирала гриби.

Про це в четвер, 30 вересня, повідомляє Національна поліція Рівненської області. 

Про зникнення пенсіонерки правоохоронці дізналися ще 28 вересня близько 20 години вечора від її 86-річного чоловіка. Він розповів, що дружина пішла до лісу ще зранку, але до вечора так і не повернулася. 

Правоохоронці рівненського відділення поліції №1 разом із рятувальниками, лісниками та односельцями зниклої відправилися на її пошуки.

Пенсіонерку не могли знайти дві доби
Пенсіонерку не могли знайти дві доби

Зайти жінку вдалося лише 30 вересня, приблизно о 17 годині вечора. Коли правоохоронці побачили пенсіонерку, то в неї в обох руках були пакети з грибами.

Бабуся назбирала два пакети грибів
Бабуся назбирала два пакети грибів

Згодом жінка розповіла, що першу ніч провела під деревом, а наступного дня знову ж таки взялася збирати гриби. З приходом ночі пенсіонерка заснула на гіллі поваленого дерева і, за її словами, спала міцно, наче вдома.Зранку вона знову відправилася на пошуки грибів. Весь цей час її супроводжував пес Циган.

87-річна пенсіонерка дві доби провела в лісі
87-річна пенсіонерка дві доби провела в лісі

Попри те, що пенсіонерка дві доби нічого не їла і не пила, вона почувається добре і каже, що не припинить ходити до лісу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 3 вересня на Буковині знайшли мертвим 60-річного грибника, якого шукали понад тиждень.

Теги:
#Рівненська область #Ліс #Гриби #Зниклі
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