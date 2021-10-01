Маршрутка разбилась вдребезги после столкновения с автоцистерной на Днепропетровщине (фото)

Автобус выехал на встречную полосу и разбился вдребезги.

В пятницу, 1 октября, на трассе Кривой Рог — Днепр случилось ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовой фуры с цистерной. Водителю автобуса чудом удалось выжить.

Об этом 1 октября сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области.

Авария произошла примерно в 7:30 утра в районе села Вишневое неподалеку от Софиевки.

ДТП случилось на трассе Кривой Рог — Днепр

Водитель маршрутки Volkswagen двигался навстречу грузовому автомобилю Man и по неизвестным причинам выехал на встречную полосу. Дальнобойщик пытался избежать столкновения, однако ему не удалось это сделать. Автобус со всей силы врезался в грузовик и разбился вдребезги.

Водителю автобуса чудом удалось выжить

В результате ДТП никто серьезно не пострадал. На момент аварии в маршрутке был только ее водитель, которому чудом удалось выжить. Он лишь получил травму головы и повреждения.

Водитель автобуса выехал на встречную полосу

Водитель грузовика пытался избежать столкновения, но не смог

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, спасатели и следователи из Софиевки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь с 30 сентября на 1 октября в Киеве произошла смертельная авария, в результате которой погиб 24-летний водитель "Мини Купера".