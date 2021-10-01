Укр

Маршрутка разбилась вдребезги после столкновения с автоцистерной на Днепропетровщине (фото)

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Водитель автобуса получил незначительные травмы Новость обновлена 01 октября 2021, 12:20
Водитель автобуса получил незначительные травмы

Автобус выехал на встречную полосу и разбился вдребезги.

В пятницу, 1 октября, на трассе Кривой Рог — Днепр случилось ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовой фуры с цистерной. Водителю автобуса чудом удалось выжить.

Об этом 1 октября сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области.

Авария произошла примерно в 7:30 утра в районе села Вишневое неподалеку от Софиевки.

ДТП случилось на трассе Кривой Рог — Днепр
ДТП случилось на трассе Кривой Рог — Днепр

Водитель маршрутки Volkswagen двигался навстречу грузовому автомобилю Man и по неизвестным причинам выехал на встречную полосу. Дальнобойщик пытался избежать столкновения, однако ему не удалось это сделать. Автобус со всей силы врезался в грузовик и разбился вдребезги.

Водителю автобуса чудом удалось выжить
Водителю автобуса чудом удалось выжить

В результате ДТП никто серьезно не пострадал. На момент аварии в маршрутке был только ее водитель, которому чудом удалось выжить. Он лишь получил травму головы и повреждения.

Водитель автобуса выехал на встречную полосу
Водитель автобуса выехал на встречную полосу
Водитель грузовика пытался избежать столкновения, но не смог
Водитель грузовика пытался избежать столкновения, но не смог

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, спасатели и следователи из Софиевки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь с 30 сентября на 1 октября в Киеве произошла смертельная авария, в результате которой погиб 24-летний водитель "Мини Купера".

Теги:
#ДТП #Авария #Грузовики #Пострадавшие #Автобусы
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