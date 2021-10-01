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Маршрутка розбилася вщент після зіткнення з автоцистерною на Дніпропетровщині (фото)

Автор
Іванка Гамчук
Дата публікації
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Водій буса отримав незначні травми Новина оновлена 01 жовтня 2021, 12:20
Водій буса отримав незначні травми

Автобус виїхав на зустрічну смугу і розбився вщент.

В пʼятницю, 1 жовтня, на трасі Кривий Ріг — Дніпро сталася ДТП за участю пасажирського автобуса і вантажної фури з цистерною. Водію буса дивом вдалося вижити.

Про це 1 жовтня повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області.

Аварія трапилася вранці приблизно о 7:30 в районі села Вишневе неподалік від Софіївки. 

Аварія трапилася на трасі Кривий Ріг - Дніпро
Аварія трапилася на трасі Кривий Ріг - Дніпро

Водія маршрутки Volkswagen рухався назустріч вантажному автомобілю Man і з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу. Далекобійник намагався уникнути зіткнення, проте йому не вдалося це зробити. Автобус з усієї сили врізався у вантажівку і розбився вщент. 

Водію автобуса дивом вдалося вижити
Водію автобуса дивом вдалося вижити

В результаті ДТП ніхто серйозно не постраждав. На момент аварії в маршрутці був лише її водій, котрому дивом вдалося вижити. Він лише отримав травму голови і пошкодження.

Водій буса виїхав на зустрічну смугу
Водій буса виїхав на зустрічну смугу
Водій вантажівки намагався уникнути зіткнення, але не зміг
Водій вантажівки намагався уникнути зіткнення, але не зміг

Нині на місці події працюють правоохоронці, рятівники та слідчі із Софіївки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч з 30 вересня на 1 жовтня в Києві трапилася смертельна аварія, в результаті якої загинув 24-річний водій "Міні Купера".

Теги:
#ДТП #Аварія #Вантажівки #Постраждалі #Автобуси
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