Маршрутка розбилася вщент після зіткнення з автоцистерною на Дніпропетровщині (фото)

Автобус виїхав на зустрічну смугу і розбився вщент.

В пʼятницю, 1 жовтня, на трасі Кривий Ріг — Дніпро сталася ДТП за участю пасажирського автобуса і вантажної фури з цистерною. Водію буса дивом вдалося вижити.

Про це 1 жовтня повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області.

Аварія трапилася вранці приблизно о 7:30 в районі села Вишневе неподалік від Софіївки.

Аварія трапилася на трасі Кривий Ріг - Дніпро

Водія маршрутки Volkswagen рухався назустріч вантажному автомобілю Man і з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу. Далекобійник намагався уникнути зіткнення, проте йому не вдалося це зробити. Автобус з усієї сили врізався у вантажівку і розбився вщент.

Водію автобуса дивом вдалося вижити

В результаті ДТП ніхто серйозно не постраждав. На момент аварії в маршрутці був лише її водій, котрому дивом вдалося вижити. Він лише отримав травму голови і пошкодження.

Водій буса виїхав на зустрічну смугу

Водій вантажівки намагався уникнути зіткнення, але не зміг

Нині на місці події працюють правоохоронці, рятівники та слідчі із Софіївки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч з 30 вересня на 1 жовтня в Києві трапилася смертельна аварія, в результаті якої загинув 24-річний водій "Міні Купера".