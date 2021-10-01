Начало октября принесет с собой заморозки: синоптик дала прогноз погоды на выходные
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На западе страны 2-3 октября температура воздуха будет теплее, чем в других регионах.
Первые октябрьские выходные в Украине начнутся с ночных заморозков. Наименее вероятны они на западной части страны и на юге.
Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
По ее словам, на западе Украины прогнозируется облачность, поэтому заморозки будут не сильными. На юге страны также не будет сильного похолодания, ведь море медленно охлаждается, и это защитит прибрежные районы от заморозков.
Диденко пишет, что на выходные 2-3 октября температура воздуха обещает быть комфортной. В большинстве регионов Украины максимально стоит ожидать +11-16 градусов по Цельсию. На западе будет теплее — +14-18 градусов.
Также синоптик говорит, что первые дни октября погода будет солнечной, сухой, с туманными утрами. Однако на западе Украины, в Крыму, Приазовье и в Луганской области может быть немного ветрено.
Погода в Киеве на выходные, 2-3 октября, будет солнечной и без дождей. Диденко прогнозирует в столице днем +15 градусов по Цельсию, а ночью только +1-4 градуса с заморозками.
На карте Укргидрометцентра можно увидеть, какой будет погода на выходных
Ранее "Телеграф" сообщал прогноз погоды на октябрь в Украине.
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