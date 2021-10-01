Початок жовтня принесе із собою заморозки: синоптик дала прогноз погоди на вихідні
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На заході країни 2-3 жовтня температура повітря буде теплішою, аніж в інших регіонах.
Перші жовтневі вихідні в Україні почнуться із нічних заморозків. Найменш вірогідні вони на західній частині країни та на півдні.
Про це в пʼятницю, 1 жовтня, повідомляє синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, на заході України прогнозується хмарність, тому заморозки будуть не сильними. На півдні країни також не буде сильного похолодання, адже море повільно охолоджується, і це захистить прибережні райони від заморозків.
Діденко пише, що на вихідні 2-3 жовтня температура повітря обіцяє бути комфортною. У більшості регіонів України максимально варто очікувати +11-16 градусів за Цельсієм. На заході буле тепліше — +14-18 градусів.
Також синоптик каже, що перші дні жовтня погода буде сонячною, сухою, з туманними ранками. Проте на заході України, в Криму, Приазовʼї і на Луганщині може бути трохи вітряно.
Погода в Києві на вихідні, 2-3 жовтня, буде сонячною і без дощів. Діденко прогнозує в столиці вдень +15 градусів за Цельсієм, а вночі лише +1-4 градуси із заморозками.
На карті Укргідрометцентру можна побачити, якою буде погода на вихідних
Раніше "Телеграф" повідомляв прогноз погоди на жовтень в Україні.
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