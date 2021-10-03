Укр

Семья из шести человек попала в больницу из-за газовой колонки в Сумах

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Члены семьи почувствовали слабость после пользования газовым водонагревателем Новость обновлена 03 октября 2021, 15:41
Члены семьи почувствовали слабость после пользования газовым водонагревателем

Лишь один из пострадавших после получения помощи смог вернуться домой, всех остальных госпитализировали.

В Сумах в субботу, 2 октября, шесть человек отравились угарным газом, трое из них несовершеннолетние.

Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщает Национальная полиция Сумской области.

По словам пострадавших, они вечером пользовались газовым проточным водонагревателем, а воздушная вытяжка в квартире работала плохо. В результате люди начали чувствовать слабость и обратились к медикам. Те подтвердили во всех шести членов семьи отравление угарным газом. Мужчина в возрасте 39-лет после получения помощи вернулся домой, а вот его 38-летней жене и трем детям 3, 7 и 11 лет пришлось остаться в больнице. Госпитализировали также 65-летнего мужчину.

Сейчас правоохранители проверяют причину отравления шести членов семьи и советуют другим гражданам быть предельно осторожными при пользовании газовыми приборами. Они рекомендуют в таких случаях не закрывать форточку или окно. Газовыми приборами можно пользоваться в том случае, если хорошо работает вентиляция или хорошая тяга в дымоходе. Не рекомендуется также использовать электровытяжку, если работает дымоходный газовый прибор, ведь тогда газ будет накапливаться в комнате. Работники полиции советуют не использовать газовые приборы во время сильного ветра, ведь тогда образуется обратная тяга.

Также прибор обязательно должен быть полностью исправным и использоваться только по назначению. Необходимо проверять состояние дымовых и вентиляционных каналов, чтобы они были чистыми.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 17 июня в одном из общежитий Ивано-Франковска студенты отравились неизвестным веществом, их пришлось эвакуировать из здания.

Теги:
#Сумы #Пострадавшие #Угарный газ #Отравления
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