Сім'я з шести осіб потрапила в лікарню через газову колонку в Сумах

Лише один із постраждалих після отримання допомоги зміг повернутися додому, всіх інших госпіталізували.

У Сумах в суботу, 2 жовтня, шестеро людей отруїлися чадним газом, троє з них неповнолітні.

Про те в неділю, 3 жовтня, повідомляє Національна поліція Сумської області.

За словами постраждалих, вони ввечері користувалися газовим проточним водонагрівачем, а повітряна витяжка у квартирі працювала погано. В результаті люди почали відчували слабкість і звернулися до медиків. Ті підтвердили у всіх шести членів родини отруєння чадним газом. Чоловік віком 39-років після отримання допомоги повернувся додому, а от його 38 річній дружині і трьом дітям віком 3, 7 та 11 років довелося залишитися у лікарні. Госпіталізували також 65-річного чоловіка.

Нині правоохоронці перевіряють причину отруєння шести членів родини і радять іншим громадянам бути дуже обережними під час користування газовими приладами. Вони рекомендують в таких випадках не зачиняти кватирку чи вікно. Газовими приладами можна користуватися у тому випадку, якщо добре працює вентиляція чи хороша тяга у димоході. Не рекомендується також використовувати електровитяжку, якщо працює димохідний газовий прилад, адже тоді газ буде накопичуватися у кімнаті. Працівники поліції радять не використовувати газові прилади під час сильного вітру, адже тоді утворюється зворотна тяга.

Також прилад обовʼязково має бути повністю справним і використовуватися лише за призначенням. Необхідно перевіряти стан димових та вентиляційних каналів, аби вони були чистими.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 17 червня в одному із гуртожитків Івано-Франківська студенти отруїлися невідомою речовиною, їх довелося евакуювати із будівлі.