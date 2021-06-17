Евакуювався цілий район: в гуртожитку Івано-Франківська 8 підлітків отруїлися невідомою речовиною

У четвер, 17 червня, о 00:25 в Івано-Франківську сталася надзвичайна подія. Рятувальникам надійшов дзвінок про те, що на вулиці Петлюри, 23, 25 і вулиці Коновальця, 144, 146 відчувається різкий сторонній запах невідомої речовини. Ті, хто телефонував, припускали, що це витік газу.

Про це інформують в облуправлінні ГСЧС.

На місце відправили кілька бригад рятувальників і газовиків, які шукали витік. Тим часом мешканці багатоквартирних будинків самі евакуювалися на подвір'я.

Крім того, в ГСЧС надійшов дзвінок і з гуртожитку коледжу "Технології та бізнесу" на вулиці Коновальця, 142, звідки також вивели всіх підлітків. 8 молодих людей з ознаками отруєння госпіталізували в лікарню.

Однак що це було - до сих пір залишається загадкою.

"Вогнища поширення невідомої речовини не виявлено. Ознак горіння немає. Відділенням радіаційного захисту аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в області проведено заміри концентрації небезпечних речовин і загазованості в повітрі (без перевищення допустимої норми)", - рапортують в ГСЧС.

Через дві години запах почав випаровуватися, ще через годину зник зовсім. Зараз на місці працює поліція.

Нагадаємо, в Одеській області сталося масове отруєння дітей.