Вспышка сибирской язвы зафиксирована на Тернопольщине: что это за болезнь и чем она опасна

Случай сибирки зафиксировали в популярном месте отдыха.

Зоологический уголок в парке "Топильче" в Тернополе закрыт из-за вспышки сибирской язвы. Накануне, в конце сентября, там умер пони. Его анализы подтвердили наличие опасного заболевания.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба Украины.

Сибирская язва — опасное бактериальное заболевание, которое животные могу передавать людям. Оно поражает травоядных и вызывает смерть от мощных токсинов. В организм они могут попасть с травой и кормом, через воздух или повреждения на коже. Споры могут жить в земле очень долго, активизируются после сильных дождей. Люди могут заразиться во время контакта с больным животным, например во время ухода за ними. У людей могут развиться кожная, кишечная и легочная формы, в зависимости от того, как бактерия попала в организм. При любой форме заражения лечить ее самостоятельно нельзя.

Парк "Топильче" — популярное место отдых тернопольчан, в зооуголке кроме пони содержатся также и другие животные: козы, ослы, кони и лани. За ними наблюдают ветеринары.

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