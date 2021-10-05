Спалах сибірської виразки зафіксований на Тернопільщині: що це за хвороба і чим вона небезпечна

Випадок сибірки зафіксували в популярному місці відпочинку.

Зоологічний куточок у парку "Топільче" в Тернополі закритий через спалах сибірської виразки. Напередодні, в кінці вересня, там помер поні. Його аналізи підтвердили наявність небезпечного захворювання.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба України.

Сибірська виразка — небезпечне бактеріальне захворювання, яке тварини можу передавати людям. Воно вражає травоїдних і викликає смерть від потужних токсинів. В організм вони можуть потрапити з травою і кормом, через повітря або пошкодження на шкірі. Спори можуть жити в землі дуже довго, активізуються після сильних дощів. Люди можуть заразитися під час контакту з хворою твариною, наприклад під час догляду за нею. У людей можуть розвинутися шкірна, кишкова і легенева форми, в залежності від того, як бактерія потрапила в організм. При будь-якій формі зараження лікувати її самостійно не можна.

Парк "Топільче" — популярне місце відпочинку тернополян, в зоокутку крім поні живуть також і інші тварини: кози, осли, коні і лані. За ними спостерігають ветеринари.

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