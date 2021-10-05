Укр

Полицейский кроссовер сделал двойное "сальто" в Кременчуге: момент попал на видео

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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ДТП с патрульными в Кременчуге Новость обновлена 05 октября 2021, 13:15
ДТП с патрульными в Кременчуге

Копы включили сирену и нажали на газ, однако задели легковое авто и перевернулись на крышу

В Кременчуге Полтавской области произошла серьезная авария с участием патрульных, авто которых перевернулось минимум дважды и приземлилось на крышу.

Момент, напоминающий кадры боевика, опубликовал местный сайт "Телеграф".

Сообщается, что 4 октября патрульные на Renault Duster двигались по ул. Театральной с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Тем временем по ул. Небесной Сотни в сторону Крюковского моста ехал Chevrolet, который не уступил дорогу копам.

В итоге, водитель Renault попытался избежать столкновения с легковушкой, но все равно задел ее, после чего несколько раз перевернулся и приземлился на крышу.

Одного патрульного в тяжелом состоянии увезла скорая помощь: у него диагностировали травму головы и ушиб грудной клетки. Водитель и пассажир Chevrolet не пострадали.

Напомним, в Полтаве произошло ЧП с участием маршрутки. Согласно записи видеорегистратора, у пассажирского автобуса на ходу одновременно отлетели два колеса, одно из которых на большой скорости влетело в остановку с людьми.

Теги:
#Авария #Кременчуг #Патрульные #ДТП с полицейскими
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