Поліцейський кросовер зробив подвійне "сальто" в Кременчуці: момент потрапив на відео

Копи включили сирену і натиснули на газ, однак зачепили легкове авто і перекинулися на дах

У Кременчуці Полтавської області сталася серйозна аварія за участю патрульних, авто яких перевернулося мінімум двічі і приземлилося на дах.

Момент, що нагадує кадри бойовика, опублікував місцевий сайт "Телеграф".

Повідомляється, що 4 жовтня патрульні на Renault Duster рухалися по вул. Театральній з увімкненими проблисковими маячками та сиреною. Тим часом по вул. Небесної Сотні в сторону Крюківського мосту їхав Chevrolet, який не поступився дорогою копам.

В результаті, водій Renault спробував уникнути зіткнення з легковиком, але все одно зачепив його, після чого кілька разів перекинувся і приземлився на дах.

Одного патрульного в важкому стані забрала швидка допомога: у нього діагностували травму голови та забій грудної клітки. Водій і пасажир Chevrolet не постраждали.

Нагадаємо, в Полтаві сталася надзвичайна подія за участю маршрутки. Згідно із записом відеореєстратора, у пасажирського автобуса під час руху одночасно відлетіли два колеса, одне з яких на великій швидкості влетіло в зупинку з людьми.