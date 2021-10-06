Укр

Под Кривым Рогом нашли огромную теплицу конопли с "товаром" на 2 миллиона гривен (фото, видео)

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Под Кривым Рогом обнаружили теплицу, засаженную коноплей Новость обновлена 06 октября 2021, 11:23
Под Кривым Рогом обнаружили теплицу, засаженную коноплей

Кусты конопли отправили на экспертизу

Под Кривым Рогом в поселке Шевченковское правоохранители обнаружили теплицу полностью засаженную коноплей. Стоимость изъятых растений по ценам "черного" рынка " составляют более 2 миллионов гривен.

Об этом во вторник, 6 октября, сообщила полиция Днепропетровской области.

Отмечается, что теплицу оборудовал на арендованном земельном участке 34-летний мужчина. Для выращивания конопли применялась система капельного полива, а сам владелец насаждений за кустами, содержащими наркотические вещества, тщательно ухаживал.

Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли 47 кустов конопли стоимостью ориентировочно 2 миллиона гривен. Стоит отметить, что масштабы теплицы поражают (о чем свидетельствует видео полиции) и очень странным кажется тот факт, что долгое время никто не замечал, что там выращиваются наркотические вещества.

Уголовное производство по этому делу откроют только после проведения необходимых экспертиз. Мужчине грозит наказание по ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Следственные мероприятия продолжаются.

Стоимость изъятых насаждений достигает 2 миллионов гривен
Стоимость изъятых насаждений достигает 2 миллионов гривен

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Донецкий области мужчина создал нарколабораторию по изготовлению амфетамина, после чего сам пришел в СБУ "за крышей".

Теги:
#Наркотики #Днепропетровская область #Конопля #Национальная полиция
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