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Під Кривим Рогом знайшли величезну теплицю коноплі з "товаром" на 2 мільйони гривень (фото, відео)

Автор
Анна Дворовенко
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Під Кривим Рогом виявили теплицю, засаджену коноплею Новина оновлена 06 жовтня 2021, 11:23
Під Кривим Рогом виявили теплицю, засаджену коноплею

Кущі коноплі відправили на експертизу

Під Кривим Рогом у селищі Шевченківське правоохоронці виявили теплицю повністю засаджену коноплями. Вартість вилучених рослин за цінами "чорного" ринку" скаладає понад 2 мільйони гривень.

Про це у вівторок, 6 жовтня, повідомила поліція Дніпропетровської області.

Зазначається, що теплицю обладнав на орендованій земельній ділянці 34-річний чоловік. Для вирощування конопель застосовувалася система крапельного поливу, а сам власник насаджень за кущами наровмісних речовин ретельно доглядав.

Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили 47 кущів конопель вартістю орієнтовно 2 мільйони гривень. Варто зазначити, що масштаби теплиці вражають (про що свідчить відео поліції) і дуже дивним здається той факт, що тривалий час ніхто не помічав, що там вирощуються наркотичні речовини.

Кримінальне провадження у цій справі відкриють лише після проведення необхідних експертиз. Чоловіка загрожує покарання за ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Слідчі заходи ще тривають.

Вартість вилучених насаджень сягає 2 мільйонів гривень
Вартість вилучених насаджень сягає 2 мільйонів гривень

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Донецький області чоловік створив нарколабораторію з виготовлення амфетаміну, після чого сам прийшов у СБУ "за дахом".

Теги:
#Наркотики #Дніпропетровська область #Конопля #Національна поліція
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