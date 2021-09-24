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Наркодилер сам прийшов до СБУшників "за дахом" (фото)

Автор
Галина Михайлова
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СБУ затримує підозрюваного
СБУ затримує підозрюваного

Маріупольські співробітники СБУ були здивовані пропозицією "кришувати" наркобізнес.

У Донецькій області місцевий виробник наркотиків запропонував силовику з СБУ 20% від прибутку за допомогу у "вирішенні" виникаючих проблем.

Про це повідомляє сайт відомства.

Житель Маріуполя з поплічниками створив нарколабораторію в знятому приміщенні. Вони виготовляли амфетамін. Через мережу розповсюджувачів він планував налагодити оптові поставки.

Результати обшуку СБУ
Результати обшуку СБУ
Конопля в горщиках
Конопля в горщиках
Сушена конопля в Маріуполі
Сушена конопля в Маріуполі

До співробітника СБУ він прийшов, щоб захиститися за допомогою "даху" від конкурентів. Правоохоронець одразу повідомив старшим співробітникам. Під час слідства і спецоперації силовики зафіксували два факти продажу амфетаміну вагою у чверть кілограма на суму в 75 тисяч гривень.

Амфетамін в Маріуполі
Амфетамін в Маріуполі
Готівка, знайдена СБУ під час обшуку
Готівка, знайдена СБУ під час обшуку
затримання підозрюваного
затримання підозрюваного

Його затримали під час передачі "даху з СБУ" суми "відкату". Лабораторію, житло організатора і співучасників обшукали. Загальний "улов" — майже 30 грамів свіжевипущеної партії амфетаміну та апарати для його виготовлення, три кг марихуани, близько 50 тисяч гривень

Йому готують підозру в незаконному виробництві наркотиків і психотропів, а також пропонуванні хабара посадовій особі.

Раніше "Телеграф" писав, що слідчі Генеральної бюро розслідувань направили до суду справи нардепа не заплатив податки на 118 млн грн.

Теги:
#Амфетамін #Марихуана #Маріуполь #Наркобізнес
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