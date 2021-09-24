Наркодилер сам прийшов до СБУшників "за дахом" (фото)
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Маріупольські співробітники СБУ були здивовані пропозицією "кришувати" наркобізнес.
У Донецькій області місцевий виробник наркотиків запропонував силовику з СБУ 20% від прибутку за допомогу у "вирішенні" виникаючих проблем.
Про це повідомляє сайт відомства.
Житель Маріуполя з поплічниками створив нарколабораторію в знятому приміщенні. Вони виготовляли амфетамін. Через мережу розповсюджувачів він планував налагодити оптові поставки.
До співробітника СБУ він прийшов, щоб захиститися за допомогою "даху" від конкурентів. Правоохоронець одразу повідомив старшим співробітникам. Під час слідства і спецоперації силовики зафіксували два факти продажу амфетаміну вагою у чверть кілограма на суму в 75 тисяч гривень.
Його затримали під час передачі "даху з СБУ" суми "відкату". Лабораторію, житло організатора і співучасників обшукали. Загальний "улов" — майже 30 грамів свіжевипущеної партії амфетаміну та апарати для його виготовлення, три кг марихуани, близько 50 тисяч гривень
Йому готують підозру в незаконному виробництві наркотиків і психотропів, а також пропонуванні хабара посадовій особі.
Раніше "Телеграф" писав, що слідчі Генеральної бюро розслідувань направили до суду справи нардепа не заплатив податки на 118 млн грн.
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