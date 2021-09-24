Нардеп піде під суд за несплату понад 118 млн грн податків: що йому загрожує (фото, відео)

Про підозрі нардепу повідомили в кінці березня.

Чинний народний депутат України постане перед судом за підозрою в ухилянні від сплати податків на суму в 118 млн грн. При цьому максимальна санкція інкримінованої йому статті — більше 28 млн грн.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За сім років — з 2012 по 2019 чоловік продавав на Київщині житло видаючи його за своє. Так, він зареєстрував на себе більше 1200 будинків. Як підприємець він не реєструвався і через це платив на 13% менше, ніж повинен був. Відзначимо, що ставка податку при подібній підприємницької діяльності за продаж нерухомості 18%.

Слідчі дії ГБР Розслідування ГБР проти нардепа співробітник ГБР опис майна

У ГБР повідомили, що він також не був зареєстрований як юридична особа.

Свою діяльність він вів в Петропавлівській Борщагівці та Софіївській Борщагівці. Йому вже повідомили про завершення розслідування і дали всі матеріали для ознайомлення.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, що розраховується від неоподатковуваного мінімуму доходу громадян (НМДГ). В 2021 ця сума становить 1135 грн, згідно з даними з відкритих джерел. За інкриміноване правопорушення покарання — 15-25 тисяч НМДГ. Також йому буде заборонено обіймати певні посади та займатися деякими видами діяльності на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що цим нардепом може виявитися Віктор Мялік. У його власності були 158 квартир в Києво-Святошинському районі.