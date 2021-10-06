Оккупанты Донбасса переполошились из-за контрабандных шоколадок Roshen (фото)

Предприимчивый продавец предлагает купить еще и специи

На улицах Ясиноватой Донецкой области были замечены объявления с предложением приобрести украинский шоколад марки Roshen. Очевидно, что товар собираются сбыть из-под полы.

Новость о таком "своевольстве" уже облетела местные Telegram-каналы оккупационных "СМИ".

Так, администраторы некоторых страниц в красках "напоминают" подписчикам, что фабрика Roshen принадлежит пятому президенту Украины Петру Порошенко. Политику приписывают "санкционирование геноцида жителей Донбасса", а также продолжают риторику о российской фабрике, ранее располагавшейся в городе Липецк.

Украинские и польские товары в ОРДЛО продают из-под полы

Кроме украинских сладостей (шоколадок и батончиков), предприимчивый продавец также предлагает приобрести польский шоколад и специи марки "Мрия". Продукция последней также является "made in Ukraine".

В комментариях к новости больше всего возмущающихся насчет попытки продать рошеновские сладости.

"Контрабанда!", "Ну-ну… Ядовитый продукт, может, с этим поаккуратней, кто знает?", "С 14-го года это г*вно не ем!", " Нужно соответствующим органам заняться этим продавцом!" — пишут в сети жители оккупированных территорий Донбасса.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в начале октября на территории ОРДЛО созданные РФ квазиобразования в виде непризнанных "республик" решили создать "единую таможенную территорию". О чем это свидетельствует, рассказывал финансовый эксперт Алексей Кущ.