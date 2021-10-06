Укр

Оккупанты Донбасса переполошились из-за контрабандных шоколадок Roshen (фото)

Автор
Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
20
Некоторые жители ОРДЛО считают, что с продавцом сладостей должны поговорить местные "правоохранители" Новость обновлена 06 октября 2021, 12:38
Некоторые жители ОРДЛО считают, что с продавцом сладостей должны поговорить местные "правоохранители"

Предприимчивый продавец предлагает купить еще и специи

На улицах Ясиноватой Донецкой области были замечены объявления с предложением приобрести украинский шоколад марки Roshen. Очевидно, что товар собираются сбыть из-под полы.

Новость о таком "своевольстве" уже облетела местные Telegram-каналы оккупационных "СМИ".

Так, администраторы некоторых страниц в красках "напоминают" подписчикам, что фабрика Roshen принадлежит пятому президенту Украины Петру Порошенко. Политику приписывают "санкционирование геноцида жителей Донбасса", а также продолжают риторику о российской фабрике, ранее располагавшейся в городе Липецк.

Украинские и польские товары в ОРДЛО продают из-под полы
Украинские и польские товары в ОРДЛО продают из-под полы

Кроме украинских сладостей (шоколадок и батончиков), предприимчивый продавец также предлагает приобрести польский шоколад и специи марки "Мрия". Продукция последней также является "made in Ukraine".

В комментариях к новости больше всего возмущающихся насчет попытки продать рошеновские сладости.

"Контрабанда!", "Ну-ну… Ядовитый продукт, может, с этим поаккуратней, кто знает?", "С 14-го года это г*вно не ем!", " Нужно соответствующим органам заняться этим продавцом!" — пишут в сети жители оккупированных территорий Донбасса.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в начале октября на территории ОРДЛО созданные РФ квазиобразования в виде непризнанных "республик" решили создать "единую таможенную территорию". О чем это свидетельствует, рассказывал финансовый эксперт Алексей Кущ.

Теги:
#Контрабанда #Донбасс #Roshen #ОРДЛО
Количество новых больных каждый день - свыше 12,5 тысячи.
Украина
За сутки в Украине стало на три "оранжевые" области больше (список)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Количество новых больных каждый день - свыше 12,5 тысячи.
За сутки в Украине стало на три "оранжевые" области больше (список)
Дата публикации
Категория
Журналист и оператор "Схем" после нападения на них в "Укрэксимбанке"
"Вычистите все г*вно": появилось видео, как охрана по приказу главы "Укрэксимбанка" напала на журналистов "Схем" и отобрала камеры
Дата публикации
Категория
Илона Гвоздева
Илона Гвоздева: танцевать намного легче, чем сидеть в жюри, остальные судьи только и ждали, когда я споткнусь
Дата публикации
Категория
Украина и НАТО
Украина и НАТО: вероятно усиление помощи от Альянса
Дата публикации
Категория
Кроме каникул, школьники получат еще шесть выходных на государственные и религиозные праздники
Когда будут каникулы у школьников в этом учебном году: график и точные даты