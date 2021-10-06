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Окупанти Донбасу переполошилися через контрабандні шоколадки Roshen (фото)

Автор
Олена Вєчканова
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Деякі жителі ОРДЛО вважають, що з продавцем солодощів повинні поговорити місцеві "правоохоронці" Новина оновлена 06 жовтня 2021, 13:11
Деякі жителі ОРДЛО вважають, що з продавцем солодощів повинні поговорити місцеві "правоохоронці"

Заповзятливий продавець пропонує придбати ще й спеції

На вулицях Ясинуватої Донецької області були помічені оголошення із пропозицією придбати український шоколад марки Roshen. Очевидно, що товар збираються збувати з-під поли.

Новина про таке "свавілля" вже облетіла місцеві Telegram-канали окупаційних "ЗМІ".

Так, адміністратори деяких сторінок із яскравим емоційним забарвленням "нагадують" передплатникам, що фабрика Roshen належить п’ятого президенту України Петру Порошенку. Політику приписують "санкціонування геноциду жителів Донбасу", а також продовжують риторику про російську фабрику, яка раніше розташовувалася в місті Липецьк.

Українські та польські товари в ОРДЛО продають з-під поли
Українські та польські товари в ОРДЛО продають з-під поли

Крім українських солодощів (шоколадок і батончиків), заповзятливий продавець також пропонує придбати польський шоколад і спеції марки "Мрія". Продукція останньої також є "made in Ukraine".

У коментарях до новини найбільше обурюються щодо спроби продати рошенівські солодощі.

"Контрабанда!", "Ну-ну... Отруйний продукт, може, з цим акуратніше, хто знає?", "Із 14-го року це г*вно не їм!", "Потрібно відповідним органам зайнятися цим продавцем!" — пишуть в мережі жителі окупованих територій Донбасу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку жовтня на території ОРДЛО створені РФ квазіутворення у вигляді невизнаних "республік" вирішили створити "єдину митну територію". Про що це свідчить, розповідав фінансовий експерт Олексій Кущ.

Теги:
#Контрабанда #Донбас #Roshen #ОРДЛО
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