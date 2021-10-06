"Долетался": в Донецке на ровном месте перевернулся автомобиль "известного" в городе персонажа (видео)

Водителя перевернувшегося автомобиля в городе знают, как злостного нарушителя.

В оккупированном Донецке произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей.

Кадрами происшествия поделились в телеграм-канале "Типичный Донецк".

Отмечается, что происшествие произошло в районе фабрики игрушек, что в западной части города (улица Кирова).

Не совсем понятно, что стало причиной столкновения и как оно произошло, но один из автомобилей в итоге перевернулся на крышу.

Комментаторы предположили, что один из водителей в это время уступал дорогу пешеходу, и его как раз "догнал" второй. Также они отмечают, что место там очень опасное с точки зрения аварийной обстановки.

Другие же пользователи сети указали, что водитель одного из автомобилей является злостным нарушителем правил дорожного движения и неоднократно был замечен за превышением скорости.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье близ города Хуст водитель грузовика потерял управление и съехал с дороги. В итоге автомобиль перевернулся. Спасателям пришлось выбивать лобовое стекло, чтобы добраться до водителя, однако спасти его не удалось. Мужчина скончался от полученных травм.