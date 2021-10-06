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"Долітався": в Донецьку на рівному місці перекинувся автомобіль "відомого" в місті персонажа (відео)

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Скріншот Новина оновлена 06 жовтня 2021, 15:47
Скріншот

Водія автомобіля, що перекинувся в місті знають, як злісного порушника.

В окупованому Донецьку відбулося серйозне ДТП за участю трьох автомобілів.

Кадрами події поділилися в телеграм-каналі "Типовий Донецьк".

Відзначається, що пригода сталася в районі фабрики іграшок, що в західній частині міста (вулиця Кірова).

Не зовсім зрозуміло, що стало причиною зіткнення і як воно сталося, але один з автомобілів в результаті перекинувся на дах.

Коментатори припустили, що один з водіїв в цей час поступався дорогу пішоходу, і його якраз "наздогнав" другий. Також вони зазначають, що місце там дуже небезпечне з точки зору аварійної обстановки.

Інші ж користувачі мережі вказали, що водій одного з автомобілів є злісним порушником правил дорожнього руху і неодноразово був помічений за перевищенням швидкості.

Як повідомлялося раніше, на Закарпатті поблизу міста Хуст водій вантажівки не впорався з керуванням і з’їхав з дороги. В результаті автомобіль перекинувся. Рятувальникам довелося вибивати лобове скло, щоб дістатися до водія, проте врятувати його не вдалося. Чоловік помер від отриманих травм.

Теги:
#Донецьк #ДТП #ОРДЛО
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