Укр

В Украине у ребенка обнаружили полиомиелит: родители отказались от вакцинации

Автор
Геннадий Лубенец
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

На месте уже работают специалисты Минздрава.

В Украине официально зарегистрировали случай инфицирования маленького ребенка полиомиелитом.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, больного ребенка обнаружили в Ровенской области.

Пациенту всего полтора года. Его родители отказались проходить вакцинацию по религиозным причинам.

Отмечается, что первые симптомы болезни были обнаружены еще 1 сентября, а уже 3 числа его доставили в больницу с подозрением на парез нижних конечностей.

На месте работают эпидемиологи и вирусологи ЦОЗ и Минздрава, они проводят все необходимые для этого проверки и устанавливают круг контактов.

Вакцинацию от полиомиелита проводят детям с первых дней жизни, чтобы избежать рисков инфицирования. Однако по данным Минздрава за первые 8 месяцев этого года лишь 53% всех украинских малышей получили необходимые прививки.

При этом в Ровенской области показатель вакцинации находится на уровне 48,9%, что, впрочем, не худший показатель по Украине. В "лидерах" по этому показателю Херсонская, Ивано-Франковская и Закарпатская области, там вакцинацией охвачено чуть более 40% детей.

Полиомиелит это острое инфекционное заболевание, распространяющееся через контакт с фекалиями или слюной другого человека. Зачастую вирус попадает в организм через немытые руки или инфицированную воду и еду.

Любой невакцинированный человек уязвим к болезни, однако чаще всех болезнь поражает маленьких детей.

Инфекция является очень опасной и может приводить к параличу и даже к смерти пациента.

Как сообщалось ранее, в соседней Тернопольской области накануне была выявлена вспышка сибирской язвы.

Теги:
#Минздрав #Ровенская область #Болезнь #Полиомиелит
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