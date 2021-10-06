В Україні у дитини виявили поліомієліт: батьки відмовилися від вакцинації
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На місці вже працюють фахівці МОЗ.
В Україні офіційно зареєстрували випадок інфікування маленької дитини поліомієлітом.
Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я, хвору дитини виявили в Рівненській області.
Пацієнту всього півтора року. Його батьки відмовилися проходити вакцинацію з релігійних причин.
Відзначається, що перші симптоми хвороби були виявлені ще 1 вересня, а вже 3 числа його доставили в лікарню з підозрою на парез нижніх кінцівок.
На місці працюють епідеміологи та вірусологи ЦОЗ і МОЗ, вони проводять всі необхідні для цього перевірки й встановлюють коло контактів.
Вакцинацію від поліомієліту проводять дітям з перших днів життя, щоб уникнути ризиків інфікування. Однак за даними Міністерства охорони здоров’я за перші 8 місяців цього року лише 53% всіх українських малюків отримали необхідні щеплення.
При цьому в Рівненській області показник вакцинації знаходиться на рівні 48,9%, що, втім, не найгірший показник по Україні. В "лідерах" за цим показником Херсонська, Івано-Франківська та Закарпатська області, там вакцинацією охоплено трохи більш як 40% дітей.
Поліомієліт це гостре інфекційне захворювання, яке поширюється через контакт з фекаліями або слиною іншої людини. Найчастіше вірус потрапляє в організм через немиті руки або інфіковану воду і їжу.
Будь невакцинована людина вразлива до хвороби, однак частіше за всіх хвороба вражає маленьких дітей.
Інфекція є дуже небезпечною і може призводити до паралічу і навіть до смерті пацієнта.
Як повідомлялося раніше, в сусідній Тернопільській області напередодні був виявлений спалах сибірської виразки.
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