В Україні у дитини виявили поліомієліт: батьки відмовилися від вакцинації

На місці вже працюють фахівці МОЗ.

В Україні офіційно зареєстрували випадок інфікування маленької дитини поліомієлітом.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я, хвору дитини виявили в Рівненській області.

Пацієнту всього півтора року. Його батьки відмовилися проходити вакцинацію з релігійних причин.

Відзначається, що перші симптоми хвороби були виявлені ще 1 вересня, а вже 3 числа його доставили в лікарню з підозрою на парез нижніх кінцівок.

На місці працюють епідеміологи та вірусологи ЦОЗ і МОЗ, вони проводять всі необхідні для цього перевірки й встановлюють коло контактів.

Вакцинацію від поліомієліту проводять дітям з перших днів життя, щоб уникнути ризиків інфікування. Однак за даними Міністерства охорони здоров’я за перші 8 місяців цього року лише 53% всіх українських малюків отримали необхідні щеплення.

При цьому в Рівненській області показник вакцинації знаходиться на рівні 48,9%, що, втім, не найгірший показник по Україні. В "лідерах" за цим показником Херсонська, Івано-Франківська та Закарпатська області, там вакцинацією охоплено трохи більш як 40% дітей.

Поліомієліт це гостре інфекційне захворювання, яке поширюється через контакт з фекаліями або слиною іншої людини. Найчастіше вірус потрапляє в організм через немиті руки або інфіковану воду і їжу.

Будь невакцинована людина вразлива до хвороби, однак частіше за всіх хвороба вражає маленьких дітей.

Інфекція є дуже небезпечною і може призводити до паралічу і навіть до смерті пацієнта.

Як повідомлялося раніше, в сусідній Тернопільській області напередодні був виявлений спалах сибірської виразки.