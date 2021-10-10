Укр

В Донецке легковушка врезалась в заполненную маршрутку: есть пострадавшие (фото, видео)

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
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ДТП в Донецке Новость обновлена 10 октября 2021, 18:47
ДТП в Донецке

Пострадали девять человек.

В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля "Mercedes".

Об этом сообщает телеграм-канал "Типичный Донецк".

Авария произошла возле больницы Калинина, на проспекте Ильича. Согласно предварительным данным, в результате аварии девять человек получили ранения.

В сообщении не указано, как именно произошло ДТП, однако на кадрах видно, что легковушке полностью разнесло переднюю часть, а маршрутку тоже сильно повредило.

ДТП в Донецке
ДТП в Донецке
Место ДТП на карте
Место ДТП на карте

Пользователи сети предположили, что кто-то из водителей попытался проскочить на красный свет, а другие пришли в недоумение от того, как в том месте вообще могло произойти столкновение.

Как сообщалось ранее, в Донецке недавно произошло столкновение трех автомобилей, в результате которого одна из легковушек на ровном месте "прилегла на крышу". Позже оказалось, что водителем одной из них оказался довольно известный в городе любитель нарушать правила дорожного движения.

Теги:
#Донецк #ДТП
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