В Донецке легковушка врезалась в заполненную маршрутку: есть пострадавшие (фото, видео)
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Пострадали девять человек.
В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля "Mercedes".
Об этом сообщает телеграм-канал "Типичный Донецк".
Авария произошла возле больницы Калинина, на проспекте Ильича. Согласно предварительным данным, в результате аварии девять человек получили ранения.
В сообщении не указано, как именно произошло ДТП, однако на кадрах видно, что легковушке полностью разнесло переднюю часть, а маршрутку тоже сильно повредило.
Пользователи сети предположили, что кто-то из водителей попытался проскочить на красный свет, а другие пришли в недоумение от того, как в том месте вообще могло произойти столкновение.
Как сообщалось ранее, в Донецке недавно произошло столкновение трех автомобилей, в результате которого одна из легковушек на ровном месте "прилегла на крышу". Позже оказалось, что водителем одной из них оказался довольно известный в городе любитель нарушать правила дорожного движения.
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